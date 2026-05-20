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MASK SINGER: Sigue en directo la semifinal, con dos nuevos desenmascaramientos y seis estrellas invitadas

¡De película!

¿Controlar el movimiento humano? Marron lo demuestra con este dispositivo

El equipo de ciencia ha manejado "por control remoto" el movimiento de Pablo Motos.

¿Controlar el movimiento humano? Marron lo demuestra con este dispositivo

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El plató de El Hormiguero ha recibido a Pedro Alonso y Begoña Vargas en una conversación cercana y llena de complicidad. Los actores han compartido experiencias personales y profesionales en un ambiente distendido.

Tras la entrevista, Marron ha llegado al plató dispuesto a dejar boquiabiertos a los invitados con un experimento increíble. Por medio de la estimulación vestibular galvánica, el científico ha demostrado que es posible 'resetear' el equilibro de una persona.

La tecnología hace pasar una corriente eléctrica por el cerebro con el objetivo de estimular el nervio que afecta al equilibrio y este lo interpreta como si le estuviesen empujando. "Con el mando decido hacia donde se va a girar la persona", ha comentado la creadora de contenido británica que ha puesto de moda este invento antes de ponerlo a prueba con Pablo Motos. ¡Impresionante!

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Vuelve a ver la entrevista completa a Pedro Alonso y Begoña Vargas en El Hormiguero

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¿Controlar el movimiento humano? Marron lo demuestra con este dispositivo

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