¡Qué remontada de Javier en El Rosco! Llega a 22 aciertos y reta a David en un tenso desenlace

Terminar El Rosco entre risas es poco habitual pero es lo que le ha ocurrido a Javier al descubrir la respuesta que le ha frenado en su camino hacia el bote de Pasapalabra, de 526.000 euros. Ha asumido el riesgo ya con la victoria en la mano, después de una gran remontada a la que David no ha conseguido responder.

Ha sido un duelo que ha pasado de unos primeros turnos muy igualados al despegue de David. El barcelonés ha ido marcando distancias hasta terminar la primera vuelta con 21 aciertos. Las tornas han cambiado desde ese momento, porque Javier ha ido remontando desde las 12 letras en verde que tenía hasta adelantar a su rival y situarse con 22.

David, tranquilo hasta ese momento, se ha visto con la obligación de arriesgar. Un fallo en su primer intento le ha complicado ya un tenso desenlace, pues ya no podía empatar sino ir a por la victoria… y pendiente también de la última jugada de Javier, que es la que ha terminado desatando las risas en el plató. ¡Revive este frenético Rosco en el vídeo!