Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV
SEMIFINAL DE MASK SINGER: ¡Lola Lolita estaba bajo la máscara de Mofeta!

Actuaciones | Semifinal

¡Histórico! Jirafa y Pablo López paralizan Mask Singer con un dueto que huele a final

La máscara más alta y el genio de las teclas han unido sus voces en una versión de ‘Tu enemigo’ que ha dejado al jurado de Mask Singer en shock.

¡Histórico! Jirafa y Pablo López paralizan Mask Singer con un dueto que huele a final

Publicidad

La gala ha arrancado por todo lo alto, y nunca mejor dicho. Jirafa ha sido la encargada de abrir la noche y lo ha hecho con la que, posiblemente, sea una de las actuaciones más memorables de la edición. No ha estado sola: sobre el escenario le esperaba Pablo López, sentado a su inseparable piano, para interpretar a dúo el himno ‘Tu enemigo’.

La complicidad entre la máscara y el artista malagueño ha sido absoluta. Desde los primeros acordes, la potencia vocal de Jirafa ha empastado a la perfección con la garra de Pablo, creando una atmósfera mágica que ha puesto en pie a todo el plató. Ha sido un despliegue de talento, control y sentimiento que ha dejado a los investigadores sin palabras.

Tras la actuación, Ana Milán y Ruth Lorenzo no han necesitado ni un segundo para ponerse de acuerdo: "Es cantante", sentenciaba Ana, impresionada por la seguridad de la máscara junto a un gigante de la música

¿Quién es este artista que se mueve con tanta soltura entre las notas de Pablo López? Las apuestas están que arden y el listón ha quedado altísimo. ¡No te pierdas este dueto de infarto y revive la actuación completa!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

¡Bombazo!: Lola Lolita estaba debajo de la Mofeta de Mask Singer

¡Bombazo!: Lola Lolita estaba debajo de la Mofeta de Mask Singer

Antena 3» Programas» Mask Singer

Publicidad

Programas

¿Es Mónica Cruz? Ruth Lorenzo convence a Ana Milán y Carlos Baute sobre la identidad de Troglodita

¿Es Mónica Cruz? Ruth Lorenzo convence a Ana Milán y Carlos Baute sobre la identidad de Troglodita

¡Amor prehistórico! Troglodita y Carlos Baute enamoran al plató con un dueto de 'Colgando en tus manos'

¡Amor prehistórico! Troglodita y Carlos Baute enamoran al plató con un dueto de 'Colgando en tus manos'

Silvia Abril despunta en las apuestas de Mejillón, aunque Melody tiene su propia teoría

Silvia Abril despunta en las apuestas de Mejillón, aunque Melody tiene su propia teoría

Mejillón y Melody revolucionan la semifinal de Mask Singer con un explosivo dueto de ‘Esa diva’
Actuaciones | Semifinal

Mejillón y Melody revolucionan la semifinal de Mask Singer con un explosivo dueto de ‘Esa diva’

¡Bombazo!: Lola Lolita estaba debajo de la Mofeta de Mask Singer
Desenmascaramiento

¡Bombazo!: Lola Lolita estaba debajo de la Mofeta de Mask Singer

¿Es Tamara Falcó? Nena Daconte y Ruth Lorenzo coinciden en su teoría sobre Mofeta
Investigación | Semifinal

¿Es Tamara Falcó? Nena Daconte y Ruth Lorenzo coinciden en su teoría sobre Mofeta

Nena Daconte ha sido una acompañante de lujo para Mofeta; pero, ¿quién se esconde bajo esta máscara? ¡Es el momento de las teorías para destapar a Mofeta en la Semifinal de Mask Singer!

Mofeta y Nena Daconte emocionan con un dueto de ensueño al ritmo de 'En qué estrella estará'
Actuaciones | Semifinal

Mofeta y Nena Daconte emocionan con un dueto de ensueño al ritmo de 'En qué estrella estará'

La máscara más aromática de la edición ha sacado su lado más tierno y melódico sobre el escenario de Mask Singer junto a Nena Daconte.

Del abrazo de Abraham Mateo y Juan y Medio a la teoría compartida de Ana Milán y Ruth Lorenzo: Clavel causa sensación

Del abrazo de Abraham Mateo y Juan y Medio a la teoría compartida de Ana Milán y Ruth Lorenzo: Clavel causa sensación

Clavel y Abraham Mateo deslumbran con una actuación galáctica en Mask Singer

Clavel y Abraham Mateo deslumbran con una actuación galáctica en Mask Singer

Ruth Lorenzo intenta hacer “flipar” a Pablo López y señala a Leiva como Jirafa

Ruth Lorenzo intenta hacer “flipar” a Pablo López y señala a Leiva como Jirafa

Publicidad