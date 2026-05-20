Actuaciones | Semifinal
¡Histórico! Jirafa y Pablo López paralizan Mask Singer con un dueto que huele a final
La máscara más alta y el genio de las teclas han unido sus voces en una versión de ‘Tu enemigo’ que ha dejado al jurado de Mask Singer en shock.
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La gala ha arrancado por todo lo alto, y nunca mejor dicho. Jirafa ha sido la encargada de abrir la noche y lo ha hecho con la que, posiblemente, sea una de las actuaciones más memorables de la edición. No ha estado sola: sobre el escenario le esperaba Pablo López, sentado a su inseparable piano, para interpretar a dúo el himno ‘Tu enemigo’.
La complicidad entre la máscara y el artista malagueño ha sido absoluta. Desde los primeros acordes, la potencia vocal de Jirafa ha empastado a la perfección con la garra de Pablo, creando una atmósfera mágica que ha puesto en pie a todo el plató. Ha sido un despliegue de talento, control y sentimiento que ha dejado a los investigadores sin palabras.
Tras la actuación, Ana Milán y Ruth Lorenzo no han necesitado ni un segundo para ponerse de acuerdo: "Es cantante", sentenciaba Ana, impresionada por la seguridad de la máscara junto a un gigante de la música
¿Quién es este artista que se mueve con tanta soltura entre las notas de Pablo López? Las apuestas están que arden y el listón ha quedado altísimo. ¡No te pierdas este dueto de infarto y revive la actuación completa!
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