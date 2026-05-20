Suko alerta sobre el gran peligro de la Inteligencia Artificial entre los adolescentes

La Inteligencia Artificial evoluciona a un ritmo imparable y, por muchas cosas buenas que pueda traer, existen múltiples peligros que rodean a esta tecnología. Suko ha vuelto a El Hormiguero para alertar sobre un verdadero riesgo que se está produciendo entre los menores.

Y es que existen herramientas capaces de desnudar digitalmente a cualquier persona únicamente empleando una fotografía. Una realidad que ha llegado a España y el colaborador ha puesto de manifiesto algunos casos nacionales en los que menores han sido víctimas de estos sistemas de IA.

De igual modo, se ha hecho eco de un momento dramático en el que se llegaron a producir hasta 3 millones de imágenes de estas características en 11 días en Twitter; de las cuales hasta 23.000 eran de menores. Unos datos escandalosos que muestran únicamente la información de una sola red social.

"O regulamos la IA o acaba con nosotros", ha expresado Pablo Motos. Por suerte, Suko ha hablado de la web StopNCII.org, así como la estatal Canal Prioritario, desde las cuales se pueden eliminar todas estas fotografías de forma definitiva. Para ello, el primer paso es grabar las imágenes en el dispositivo personal y, posteriormente, seguir las indicaciones en dichas páginas.

Dale play al vídeo de arriba para conocer más sobre este incipiente peligro y las nuevas soluciones que están surgiendo para plantarles cara.

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