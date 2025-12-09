Médicos de toda España afrontan 4 días de huelga para retomar la protesta por el estatuto aprobado por el Ministerio de Sanidad

Médicos de toda España están llamados a seguir, desde este martes, cuatro días de huelga consecutivos contra el estatuto marco del ministerio de Sanidad y para reivindicar uno propio que reconozca sus particularidades. Se trata de la tercera huelga de batas blancas en seis meses.

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) insisten en que este colectivo merece más que un capítulo específico dentro del texto global de la ley que rige las condiciones laborales de todos los trabajadores del Sistema Nacional de Salud, sanitarios y no sanitarios. El nuevo parón llega pocos días después de que los sindicatos del ámbito de negociación del estatuto marco (UGT, CCOO, CSIF, SATSE-FSES y CIG-Saúde) hayan programado otra huelga indefinida en enero pero por el motivo contrario: rechazan de plano que los médicos tengan una ley propia y critican la "deslealtad" del Ministerio por haber tenido negociaciones "paralelas" con CESM y SMA para tratar las condiciones de estos profesionales.

Apelan a la responsabilidad colectiva de no bloquear el texto

Desde el Ministerio, por su parte, apelan a la "responsabilidad colectiva" de no bloquear el texto porque ello supondría perder una "oportunidad histórica" de reformar una ley que lleva dos décadas paralizada.

Sanidad garantiza que el borrador, al que se ha llegado tras más de 60 reuniones con sindicatos, comunidades y otros actores implicados, atiende "todas aquellas demandas que se encuentran dentro de su ámbito competencial", pero que no puede incluir muchas de las exigencias sindicales porque invaden las competencias autonómicas o son anticonstitucionales.

Defiende que el texto pone fin a la inestabilidad mediante ofertas públicas de empleo obligatorias cada dos años, reduce las guardias de 24 horas a un máximo de 17, delimita el número de las que se pueden hacer semanalmente o reconoce que las libranzas o descansos obligatorios, previos y posteriores a las mismas, no generen deuda horaria, entre otras muchas mejoras.

Pero nada de eso convence a CESM y SMA, que han contestado con un tercer llamamiento nacional a médicos y facultativos tras los de junio y octubre, aunque han dejado libertad a cada sindicato autonómico para que programe las acciones que considere más oportunas.

Habrá lugares donde las movilizaciones se producirán los próximos cuatro días, en otros se reducirán a dos y habrá sitios que se centrarán en un solo acto, aunque la mayoría de ellos quieren coincidir en concentraciones el jueves.

Manifestación en el Congreso hacia el ministerio de Sanidad

En Madrid, por ejemplo, la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), celebrará una gran manifestación que partirá a las 10.00 horas del Congreso hacia el Ministerio de Sanidad con el objetivo de lograr un estatuto que "dignifique" la profesión, pero también exigir a la administración madrileña demandas pendientes que son de su competencia, como mejoras retributivas o la equiparación del Hospital Gómez Ulla con el Sermas.

Por su parte, Metges de Catalunya ha convocado dos manifestaciones en Barcelona, una hoy, que empezará a las 10:30 horas en la Delegación del Gobierno en Cataluña y finalizará en la Plaça de Sant Jaume, y otra el miércoles desde la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona al Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.