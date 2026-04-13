El mensaje del presunto asesino del menor de Villanueva de la Cañada: "Si no me concedes el amor, voy a desatar la ira"

El crimen de un niño de 11 años en Villanueva de la Cañada ha conmocionado a esta localidad madrileña. Según las últimas informaciones el presunto asesino, un varón de 23 años, estaba obsesionado con la víctima e incluso decía en su entorno que eran novios; motivo por el que días antes de los hechos habrían discutido. Era tal la obsesión que, tal y como publican algunos medios, le pudo hacer un hechizo de santería a la víctima semanas antes de apuñalarla.

El agresor ya está detenido y en prisión. Acabó con la vida del pequeño en un centro cultural donde este se encontraba en clases de inglés. Tras el ataque nada se pudo hacer por salvar la vida del niño tras las 20 puñaladas asestadas por su agresor. Espejo Público ha tenido acceso a uno de los mensajes que el presunto asesino escondía en la plaza donde jugaba con la víctima: "Si no me concedes el amor, voy a desatar la ira".

"Ni si quiera un brote psicótico le ha servido para esquivar la cárcel"

El presunto asesino sufría un trastorno de autismo en grado 3 con una minusvalía del 71% . "Ni un supuesto brote psicótico le ha servido para esquivar la cárcel", apunta el inspector de Policía Serafín Giraldo. Giraldo asegura que el presunto asesino se puede enfrentar a una prisión permanente revisable. "Pese a que sufra un trastorno eso no significa que no sea consciente de sus actos. Podría ser un atenuante pero no es eximente porque para la jueza era consciente lo que hacía: Hubo una pequeña planificación, acechó a la víctima, portaba un arma y no está colaborando".

"Algunos padres ya se habían quejado de la actitud del presunto asesino con sus hijos"

Tras el crimen el detenido huye y se va a casa de una tía. Allí le dice que hay que rezar por el menor que acaba de apuñalar. El presunto asesino paseaba mucho por los parques y se relacionaba con frecuencia con los niños Y había tenido problemas con algunos padres que se quejaban de sus comportamiento. "Posiblemente sufría alguna patología con los niños", determina Giraldo.

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