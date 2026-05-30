Aitana se atreve con Ariana Grande en La Voz Kids: “No es nada fácil lo que has hecho”

Aitana nos dejó una actuación muy especial con ‘Popular’ de Ariana Grande en una de las actuaciones más valientes de la noche. Aunque ningún coach terminó pulsando el botón, la pequeña dejó impresionados a Luis Fonsi, Antonio Orozco, Ana Mena y Edurne por la dificultad del tema elegido.

“Eres una niña mayor”, le dijo Ana Mena tras escuchar la actuación, destacando la actitud y la seguridad de Aitana sobre el escenario pese a los nervios de las Audiciones a ciegas: “No es nada fácil lo que acabas de hacer”, le han asegurado los coaches.

Antonio Orozco también quiso dedicarle unas palabras muy especiales y dejó claro el potencial que ve en la pequeña: “Tienes unas posibilidades extraordinarias, pero tienes que prepararte un poco más”.

Los coaches coincidieron en que Aitana tiene muchísimo futuro y todo apunta a que volveremos a verla muy pronto en La Voz Kids.

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