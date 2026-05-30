Valentina conquista a los cuatro coaches de La Voz Kids con una actuación mágica

Valentina, de solo 9 años, ha protagonizado una de las actuaciones más especiales de la noche en La Voz Kids interpretando ‘Somewhere over the rainbow’, la mítica banda sonora de El mago de Oz. La pequeña conquistó a los coaches poco a poco gracias a una actuación brillante llena de dulzura, control y emoción.

La talent consiguió un espectacular pleno tras enamorar a Luis Fonsi, Antonio Orozco, Ana Mena y Edurne, que no dudaron en pulsar el botón para intentar llevársela a sus equipos: “Me ha sorprendido cómo ibas con el tempo perfecto”, le confesó Antonio Orozco.

Sin bloqueos ni superbloqueos de por medio, Valentina tuvo que tomar una difícil decisión entre los cuatro coaches. Aunque todos lucharon por convencerla, la pequeña lo tenía muy claro y finalmente decidió entrar en el equipo de Edurne para continuar su aventura en La Voz Kids.

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