Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Madrid

Ingresa en prisión el detenido por matar al niño de 11 años en un centro cultural de Villanueva de la Cañada

El juzgado de guardia de Móstoles ha decretado el ingreso después de que Julio fuera dado de alta del psiquiátrico.

Crimen de Villanueva de la Ca&ntilde;ada

Crimen de Villanueva de la CañadaAntena 3 Noticias

Publicidad

Lucía Hernández
Publicado:

Este domingo, el juzgado de guardia de Móstoles ha decretado el ingreso en prisión preventiva de Julio, presunto asesino de David, un niño de 11 años acuchillado el pasado jueves en el centro cultural La Despernada, en Villanueva de la Cañada. La víctima falleció tiempo después a causa de las heridas. el acusado será llevado a la cárcel de Valdemoro, en Madrid.

Según informa 'ABC', Julio, de 22 años, tiene autismo severo y habría argumentado su estado de salud mental para evitar la prisión provisional y sin fianza; sin embargo, no ocurrió. Por el momento, el joven no ha querido prestar declaración ante la magistrada. Por otra parte, su familia aseguró que, después de cometer el crimen y llevarlo a Urgencias del hospital Rey Juan Carlos de Móstoles, "habría sufrido un brote psicótico".

Julio permaneció el jueves por la noche ingresado en el área de Psiquiatría, donde se le sometió a una primera evaluación. Si su señoría consideraba que su estado mental influía en el crimen, se podría haber librado de la pena de cárcel. Según su propia madre, su hijo presenta un trastorno del espectro autista en grado 3, con una discapacidad del 71%.

Apuñalado en el aseo

El asesinato tuvo lugar el pasado jueves, 9 de abril, cuando el presunto autor de los hechos acuchilló a David, de 11 años, en el aseo del centro cultural La Despernada. El menor iba a clases de inglés en el lugar.

Sobre las 19.45 horas, ocurrió el apuñalamiento. Fue un agente de la Policía Nacional de paisano quien dio el primer aviso de lo que ocurría a los servicios de emergencias. Dijo que había "un niño con múltiples heridas en un baño".

Cuando llegaron los equipos sanitarios al centro, encontraron a David con múltiples heridas "compatibles con incisiones de arma blanca", probablemente de un cuchillo, en el cuello, tórax y espalda. Después de ser atendido, los efectivos sanitarios consiguieron revertir la parada y estabilizarlo para ser llevado en helicóptero al hospital 12 de Octubre de Madrid. Ingresó con pronóstico crítico y, lamentablemente, acabó falleciendo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

Okupas en el centro de Valencia atemorizan a los vecinos

Okupas en el centro de Valencia atemorizan a los vecinos

Publicidad

Sociedad

Crimen de Villanueva de la Cañada

Ingresa en prisión el detenido por matar al niño de 11 años en un centro cultural de Villanueva de la Cañada

Bomberos Vizcaya

Detenido un hombre por presunta implicación en el incendio de la papelera de Iurreta en Vizcaya

Vehículos de la Policía Municipal de Pamplona

Detenido un hombre tras la muerte de su expareja precipitada desde una terraza

Vídeo:
ACCIDENTE

Vídeo: un coche policial se incendia tras empotrarse en una vivienda durante una persecución

Noticias de hoy, 14 de marzo de 2026
Noticias hoy

Noticias de hoy, domingo 12 de abril de 2026

Vivir en una autocaravana es una alternativa que cada vez más personas barajan
Vivir en autocaravana

Vivir en una autocaravana es una alternativa que cada vez más personas barajan

Debido a los altos precios de la vivienda, la opción de vivir en una autocaravana está ganando terreno en España.

Detenidos por circular por la A-2 en patinete y sentido contrario y tirar piedras a coches
SUCESOS

Detenidos por circular por una autovía en sentido contrario en patinete y tirar piedras a coches

Dos personas han sido detenidas este domingo en la autovía A-2, en Lleida, tras circular en patinete en dirección contraria, bajo los efectos del alcohol y las drogas, y lanzar piedras contra varios vehículos.

Gasolineras

Quedamos en la gasolinera: "Se han convertido en un centro social, algunas son el único bar en kilómetros"

El cactus milenario de la Expo’92 pide ayuda: 1.500 años en peligro en Sevilla

Un cactus de 1.500 años pide ayuda: fue un regalo de México a la Expo del 92

Evacuan al hospital a dos de los cuatro heridos en un tiroteo en Algeciras

Un tiroteo deja a cuatro heridos en Algeciras

Publicidad