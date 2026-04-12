Ingresa en prisión el detenido por matar al niño de 11 años en un centro cultural de Villanueva de la Cañada

Este domingo, el juzgado de guardia de Móstoles ha decretado el ingreso en prisión preventiva de Julio, presunto asesino de David, un niño de 11 años acuchillado el pasado jueves en el centro cultural La Despernada, en Villanueva de la Cañada. La víctima falleció tiempo después a causa de las heridas. el acusado será llevado a la cárcel de Valdemoro, en Madrid.

Según informa 'ABC', Julio, de 22 años, tiene autismo severo y habría argumentado su estado de salud mental para evitar la prisión provisional y sin fianza; sin embargo, no ocurrió. Por el momento, el joven no ha querido prestar declaración ante la magistrada. Por otra parte, su familia aseguró que, después de cometer el crimen y llevarlo a Urgencias del hospital Rey Juan Carlos de Móstoles, "habría sufrido un brote psicótico".

Julio permaneció el jueves por la noche ingresado en el área de Psiquiatría, donde se le sometió a una primera evaluación. Si su señoría consideraba que su estado mental influía en el crimen, se podría haber librado de la pena de cárcel. Según su propia madre, su hijo presenta un trastorno del espectro autista en grado 3, con una discapacidad del 71%.

Apuñalado en el aseo

El asesinato tuvo lugar el pasado jueves, 9 de abril, cuando el presunto autor de los hechos acuchilló a David, de 11 años, en el aseo del centro cultural La Despernada. El menor iba a clases de inglés en el lugar.

Sobre las 19.45 horas, ocurrió el apuñalamiento. Fue un agente de la Policía Nacional de paisano quien dio el primer aviso de lo que ocurría a los servicios de emergencias. Dijo que había "un niño con múltiples heridas en un baño".

Cuando llegaron los equipos sanitarios al centro, encontraron a David con múltiples heridas "compatibles con incisiones de arma blanca", probablemente de un cuchillo, en el cuello, tórax y espalda. Después de ser atendido, los efectivos sanitarios consiguieron revertir la parada y estabilizarlo para ser llevado en helicóptero al hospital 12 de Octubre de Madrid. Ingresó con pronóstico crítico y, lamentablemente, acabó falleciendo.

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