El Gobierno releva al delegado del Gobierno en Ceuta

El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha comunicado su deseo de no continuar en el cargo cuando se cumplen dos meses de la entrada masiva de migrantes a la ciudad autónoma.

Fuentes de Moncloa han confirmado que el Gobierno está ultimando el relevo del máximo representante del Ejecutivo central en Ceuta después de decidir no seguir en ese puesto.

Esta semana la jueza de la Audiencia Nacional tomará declaración como testigos al antiguo jefe de gabinete del delegado del Gobierno, Gonzalo Sanz, y al presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas, en el marco de la investigación abierta sobre estos hechos.

El ministro Torres afirma que el relevo del delegado llega tras un "señalamiento incomparablemente duro"

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que el relevo del delegado del Gobierno en esta ciudad autónoma llega tras un "señalamiento que desde el punto de vista humano es incomparablemente duro".

En una entrevista recogida por Europa Press, Ángel Víctor Torres ha respaldado la gestión de Pérez Triano tras la crisis por la llegada de más de 72.000 migrantes a Ceuta a finales de julio, una avalancha de la que, ha reiterado, "en ningún caso nadie avisó".

El ministro se ha remitido a las explicaciones que dará el propio Miguel Ángel Pérez Triano este lunes en una comparecencia pública, pero ha adelantado que el máximo responsable del Ejecutivo en Ceuta le había trasladado su decisión de abandonar el cargo hace "días e incluso semanas".

"Me había trasladado hace ya días, incluso semanas, que estaba en la voluntad de abandonar el cargo por su situación familiar. Yo creo que se ha hecho un señalamiento que desde el punto de vista humano es incomparablemente duro, con cualquier otra cuestión que haya podido vivir tanto él como su familia", ha señalado Torres.