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¡Lo recordamos!

El paso de Brian por La ruleta como concursante antes de sustituir a Laura Moure: ¡casi se lleva el coche!

Brian es el nuevo fichaje del programa para cubrir a la copresentadora, pero en 2025 participó en un especial de Navidad como concursante.

Brian se queda a las puertas de ganar el coche de La ruleta de la suerte

El trabajo deseado de Brian que se hizo realidad: así fue su casting improvisado para sustituir a Laura Moure

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Julián López
Julián López
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Esta semana hemos vivido un hito histórico en La ruleta de la suerte. Tras dar a luz a Zoe, Laura Moure se ha despedido por un tiempo del programa, y en su lugar el programa ha contactado con Brian, una cara conocida a la que le ha hecho mucha ilusión esta oportunidad.

Resulta que este joven participó en un programa especial de Navidad en 2025 y cumplió su sueño de descubrir las letras de un panel con Laura Moure. ¡Fue todo un momentazo!

Brian, el concursante que cumple su sueño en La ruleta de la suerte

Su participación en aquel especial estuvo pintada de oro: se llevó un bote de 2.750 euros que, sumado a lo que ya tenía, se marchó a casa con 3.175 euros en un panel en el que estuvo alternando sus funciones de concursante con su sueño de ir descubriendo el panel junto a Laura.

Un dineral que pudo haber sido mayor, pues Brian superó al resto de concursantes y jugó un panel final que no consiguió resolver… ¡y le había tocado el coche!

Brian se queda a las puertas de ganar el coche de La ruleta de la suerte

Los tres sinónimos típicos del panel final le negaron el coche a Brian, pero entró por la puerta grande a la familia de La ruleta de la suerte.

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