El paso de Brian por La ruleta como concursante antes de sustituir a Laura Moure: ¡casi se lleva el coche!

Esta semana hemos vivido un hito histórico en La ruleta de la suerte. Tras dar a luz a Zoe, Laura Moure se ha despedido por un tiempo del programa, y en su lugar el programa ha contactado con Brian, una cara conocida a la que le ha hecho mucha ilusión esta oportunidad.

Resulta que este joven participó en un programa especial de Navidad en 2025 y cumplió su sueño de descubrir las letras de un panel con Laura Moure. ¡Fue todo un momentazo!

Su participación en aquel especial estuvo pintada de oro: se llevó un bote de 2.750 euros que, sumado a lo que ya tenía, se marchó a casa con 3.175 euros en un panel en el que estuvo alternando sus funciones de concursante con su sueño de ir descubriendo el panel junto a Laura.

Un dineral que pudo haber sido mayor, pues Brian superó al resto de concursantes y jugó un panel final que no consiguió resolver… ¡y le había tocado el coche!

Los tres sinónimos típicos del panel final le negaron el coche a Brian, pero entró por la puerta grande a la familia de La ruleta de la suerte.