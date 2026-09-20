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El Delegado del gobierno en Ceuta contra las cuerdas y con su gestión en la Audiencia Nacional

Miguel Ángel Pérez Triano esta contra las cuerdas por su gestión de la crisis en Ceuta por la que ya ha dimitido su jefe de gabinete.

El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano.

El Delegado del gobierno en Ceuta contra las cuerdas y con su gestión en la Audiencia Nacional | Europa Press

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Fran Paino
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Miguel Ángel Pérez Triano es un profesor de 43 años que ejerce en la enseñanza pública como funcionario desde el año 2014. Desde hace seis meses pasó a ser el delegado del Gobierno en Ceuta. Se convirtió en el hombre fuerte de Moncloa en la ciudad autónoma porque además es el candidato socialista a presidir la ciudad.

La gestión que ahora le tiene contra las cuerdas

Días antes del asalto masivo de inmigrantes a la frontera de Ceuta que cabe recordar que, además de ser frontera española, también lo es europea, Triano se reunió con Juan Jesús Vivas. El presidente de la ciudad y el delegado del Gobierno mantuvieron ese encuentro debido a la notoria presión migratoria que se estaba ejerciendo sobre Ceuta. Tras la reunión se elaboró un informe que se hizo público en el que ambos dejaban clara una petición "la situación requiere una respuesta de forma extraordinaria e inmediata".

Una vez producido el asalto a la frontera, la estrategia de Pérez Triano fue la de no asumir responsabilidades. "Un WhatsApp a un cargo menor no es un informe ni una alerta" "Cuando el CNI tiene una alerta, se hace un informe y se entrega en un sobre lacrado" con estas declaraciones el delegado pretendía argumentar que a él no le había llegado ninguna información del Centro Nacional de Inteligencia.

Triano, más de diez días sin comparecer de forma pública

Estas declaraciones con las que pretendía eludir toda responsabilidad, entran en conflicto con los informes previos que alertaban del asalto a la frontera donde se reflejan llamadas de más de siete minutos alertando e incluso algunos mensajes claros y directos como este "En redes sociales hay un llamamiento para asalto por valla mañana a las 20 00. Estos mensajes que el delegado insistía en que de haber llegado a la delegación del Gobierno, se habían quedado en su jefe de gabinete. Gonzalo Sanz, jefe de gabinete de Triano, ya dimitido, en el comunicado que acompañaba su dimisión, desmiente al delegado "La información fue transmitida por mi persona al propio delegado ese mismo día". La versión que desmiente a Tiano y que defiende su ex jefe de gabinete y único cargo dimitido por la crisis, es apoyada por miembros socialistas en Ceuta. Triano, que lleva mas de diez días sin comparecer de forma pública, sigue aferrado al cargo, defendiendo su gestión que ahora le tiene contra las cuerdas y que ya investiga la Audiencia Nacional.

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