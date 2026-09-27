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El motivo por el que Melendi se arrepiente con esta talent de La Voz

La talent ha conquistado al coach con su humildad y su valentía al enfrentarse por primera vez a un escenario ante el público.

El motivo por el que Melendi se arrepiente con esta talent de La Voz

El motivo por el que Melendi se arrepiente con esta talent de La Voz

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Aura se ha subido al escenario de La Voz para vivir un momento muy especial: era la primera vez que cantaba frente al público. Aunque su actuación no ha conseguido que ninguno de los coaches se girase, Melendi no ha querido dejarla escapar.

Aura canta por primera vez en público este tema de Extremoduro en La Voz

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El coach ha decidido ejercer su “poder” y ha pulsado el botón del arrepentimiento para darle una segunda oportunidad a la talent. Su humildad durante toda la actuación y la valentía que ha demostrado han sido claves para que Melendi cambiase el destino de Aura.

De esta manera, el coach ha conseguido sumar a Aura a su equipo después de un momento de lo más emocionante. ¡Una segunda oportunidad que no podía dejar pasar!

Claudia, talent de La Voz

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