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Mika superbloquea a sus compañeros para quedarse con Carlos: “La guerra es la guerra”

El talent ha conseguido un pleno, pero Mika no ha querido correr riesgos y ha utilizado su superbloqueo para asegurarse su fichaje.

Mika superbloquea a sus compañeros para quedarse con Carlos: “La guerra es la guerra”

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Carlos ha llegado al escenario de La Voz y ha conseguido conquistar a los cuatro coaches con su actuación. Ante el pleno, Mika ha tenido claro que no estaba dispuesto a dejar escapar la oportunidad y ha decidido utilizar su superbloqueo.

“No estoy para trotes”, ha asegurado el coach antes de pulsar el botón y bloquear a sus tres compañeros, asegurándose así que Carlos solo pudiese elegirle a él. Mika ha explicado que los otros tres coaches son “rivales muy complicados” y que tiene que utilizar todas las armas que tiene a su disposición.

“¡La guerra es la guerra!”, ha sentenciado el coach entre risas después de jugar una de sus cartas más poderosas. De esta manera, Mika ha conseguido sumar a Carlos a su equipo tras protagonizar otro de los grandes momentos de estas Audiciones a ciegas.

Pablo López, coach de La Voz

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