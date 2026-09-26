La ruleta de la suerte noche reparte más de 65.000 euros en una edición muy especial

El nuevo programa de La ruleta de la suerte noche arrancaba con la fuerza de la ‘Danza Kuduro’ y 1.000€ directos al marcador de Alejandro. Una fiesta en la que hasta el propio Jorge Fernández se ha puesto a bailar, dejando claro que la velada prometía ser de lo más emocionante.

Fran ha sido la encargada de abrir los paneles convencionales de forma increíble. Y es que, en una sola tirada, la concursante ha conseguido reunir más de 5.000€ en el marcador. Un inicio que, como el presentador ha señalado, no habría imaginado “ni en sus mejores sueños”.

Ahora bien, Amara no estaba dispuesta a quedarse atrás y ha aprovechado el Panel con Pregunta para ganarse su primer ola de la noche. Tenía 5.300€ en el marcador cuando ha resuelto el panel en cuestión; cantidad que ha aumentado en 2.000€ más cuando ha respondido correctamente a la pregunta planteada. ¡Nada mal!

Lejos de venirse abajo, Alejandro ha mirado de frente a sus compañeras para volver al ruedo. Con un panel de más de 6.000€, el concursante celebraba conocer la respuesta con un baile que ha dejado sin palabras a los allí presentes. No es para menos: estos premios se merecen esto y mucho más.

Pero la locura real se ha desatado cuando, en una sola tirada, Alejandro conseguía 30.000€. Una cifra que se ha visto obligado a dividir por la mitad, quedándose finalmente con un total de 14.175€. Sin embargo, ¿acaso esto no merece igualmente una celebración? El concursante lo tiene claro, ya que solo con ese panel podría cumplir el sueño de “ir al Caribe a lo loco”.

Bailes, premios imposibles, olas… Quién podía imaginar que todavía había una guinda por colocar en el pastel que nos estaba regalando la velada. Porque la banda ha apostado fuerte y ha ganado, regalándonos una de las actuaciones más memorables de la historia al ritmo de ‘Bohemian Rhapsody’.

Llegados al Panel con Bote, todo apuntaba a que Alejandro sería el responsable de darlo todo en la Gran Final. Sin embargo, no suficiente con esto, el concursante ha vuelto a triunfar al caer en la casilla dorada y llevarse un bote de más de 11.000€. Desde luego, la racha que ha tenido ha sido increíble de principio a fin.

A pesar de no resolver el Panel Final, el premio de 47.050€ de Alejandro se presenta como uno de los más altos de La ruleta de la suerte noche. Incluso sus compañeras, que no han llegado a esta última prueba, celebran llevarse 10.300€ y 8.400€ respectivamente. ¡Enhorabuena a los tres!