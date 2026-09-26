CRÓNICA | 26 de septiembre
La ruleta de la suerte noche reparte más de 65.000 euros en una edición muy especial
La ruleta de la suerte noche ha vuelto a demostrar que lo premios de este programa pueden ser espectaculares en una gala repleta de emoción.
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El nuevo programa de La ruleta de la suerte noche arrancaba con la fuerza de la ‘Danza Kuduro’ y 1.000€ directos al marcador de Alejandro. Una fiesta en la que hasta el propio Jorge Fernández se ha puesto a bailar, dejando claro que la velada prometía ser de lo más emocionante.
Fran ha sido la encargada de abrir los paneles convencionales de forma increíble. Y es que, en una sola tirada, la concursante ha conseguido reunir más de 5.000€ en el marcador. Un inicio que, como el presentador ha señalado, no habría imaginado “ni en sus mejores sueños”.
Ahora bien, Amara no estaba dispuesta a quedarse atrás y ha aprovechado el Panel con Pregunta para ganarse su primer ola de la noche. Tenía 5.300€ en el marcador cuando ha resuelto el panel en cuestión; cantidad que ha aumentado en 2.000€ más cuando ha respondido correctamente a la pregunta planteada. ¡Nada mal!
Lejos de venirse abajo, Alejandro ha mirado de frente a sus compañeras para volver al ruedo. Con un panel de más de 6.000€, el concursante celebraba conocer la respuesta con un baile que ha dejado sin palabras a los allí presentes. No es para menos: estos premios se merecen esto y mucho más.
Pero la locura real se ha desatado cuando, en una sola tirada, Alejandro conseguía 30.000€. Una cifra que se ha visto obligado a dividir por la mitad, quedándose finalmente con un total de 14.175€. Sin embargo, ¿acaso esto no merece igualmente una celebración? El concursante lo tiene claro, ya que solo con ese panel podría cumplir el sueño de “ir al Caribe a lo loco”.
Bailes, premios imposibles, olas… Quién podía imaginar que todavía había una guinda por colocar en el pastel que nos estaba regalando la velada. Porque la banda ha apostado fuerte y ha ganado, regalándonos una de las actuaciones más memorables de la historia al ritmo de ‘Bohemian Rhapsody’.
Llegados al Panel con Bote, todo apuntaba a que Alejandro sería el responsable de darlo todo en la Gran Final. Sin embargo, no suficiente con esto, el concursante ha vuelto a triunfar al caer en la casilla dorada y llevarse un bote de más de 11.000€. Desde luego, la racha que ha tenido ha sido increíble de principio a fin.
A pesar de no resolver el Panel Final, el premio de 47.050€ de Alejandro se presenta como uno de los más altos de La ruleta de la suerte noche. Incluso sus compañeras, que no han llegado a esta última prueba, celebran llevarse 10.300€ y 8.400€ respectivamente. ¡Enhorabuena a los tres!
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