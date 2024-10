Martín Varsavsky, en Espejo Público: “Pedro Sánchez tiene más ganas de quedarse en el poder que de hacerle bien a España”

Se define en redes sociales como “emprendedor tecnológico, inversionista, padre de siete hijos y esposo”, y añade que “no necesitamos estar de acuerdo”. Así se define Martín Varsavsky. Nacido en Argentina en 1960, tuvo que emigrar con 17 años a Estados Unidos por culpa de la guerra.

Las claves de su éxito

Empezó su carrera emprendedora cuando era un estudiante. En 1985 puso el foco en un edificio del barrio de Tribeca en Nueva York. Un barrio aún sin explotar y con el metro cuadrado barato. Hizo un plan de negocio y buscó inversores para comprarlo. A partir de aquí, no ha dejado de crear empresas, ocho en los últimos treinta años y tiene inversión en más de treinta empresas distintas. En 1995 se mudó a España y con 33 años selló uno de sus negocios más importantes con la creación de una operadora telefónica en nuestro país. Cuenta con un patrimonio millonario y también con un gran sequito de seguidores. No se muerde la lengua con sus controvertidas opiniones, sobre todo económicas.

¿Todo vale para mantenerse en el tiovivo?

En 2023 anuncio en sus redes sociales que se pasaba a la derecha. Y desde entonces le hemos visto ser muy crítico con las políticas de Pedro Sánchez: “Pedro Sánchez tiene más ganas de quedarse en el poder, que de hacerle bien a España. Lo que él hace es una carrera personal. Sánchez hace lo que sea por quedarse en el poder”.

¿Cuáles son sus referentes?

No se esconde a la hora de elogiar las políticas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o de sus incondicionales como Javier Milei. “Vine a España en 1995, conocí mucho a Felipe González y a Aznar y creo que ellos son mucho mejores líderes que lo que ha venido después. En política internacional, nunca pensé en que acabaría diciendo que Argentina tiene mejor gobierno que España”, cuenta Varsavsky.

“Israel no quería una guerra”

En alguna ocasión ha dicho que ser judío y de izquierdas es una contradicción, ¿qué opina sobre lo que está haciendo Netanyahu? “En España nos expulsaron a los judíos. Los españoles tienen mucha descendencia judía, pero casi no hay judíos ahora mismo en España, somos 30.000 en un país de 47 millones”. Tiene una opinión muy firme sobre la gestión de Netanyahu: “el 7 de octubre se le ocurrió a Hamás invadir Israel y masacrar a más de mil personas y llevarse a decenas de rehenes, eso es iniciar una guerra. Israel no quería una guerra. En el Líbano tienen encerrados a los palestinos, eso lo he visto yo en primera persona”. Y es muy contundente acerca de lo que se habla en el mundo sobre los judíos, como él: “el insulto de que Israel mata a niños, es un insulto de la Edad Media. Los judíos no matamos a niños, estoy harto de escuchar a la gente de que los judíos matamos a los niños, es mentira. Se matan porque es una guerra y nadie quiere matar a niños. Lo que queremos es la paz”.