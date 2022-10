Martín Varsavsky, sobre el impuesto de solidaridad: "No es un impuesto al patrimonio, es un impuesto al ahorro"

Martín Varsavsky aterrizó en Madrid atraído por la política fiscal de la Comunidad: "Hasta ahora Madrid sin el impuesto al patrimonio, logró atraer a muchos inversores como yo, de Argentina, Venezuela, México, de todos los países de Latinoamérica que tiene crisis y van muy mal".

En los últimos 10 años este empresario ha tributado en España creando empresas como Jazztel o Ya.com y dirigiendo a más de 10.000 empleados. Ahora este emprendedor considera la posibilidad de abandonar España, en una entrevista concedida a Espejo Público, debido a la creación del nuevo "impuesto de solidaridad de las grandes fortunas" anunciado por la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero: "Si de repente me pones el impuesto al patrimonio que en 10 años me sacan el 35% de mis ahorros, me voy a tener que ir". "No es un impuesto al patrimonio, es un impuesto al ahorro, te sacan los ahorros, para tener esos ahorros ya tributaste al 45%, que por cierto, lo quieren subir", asegura.

Según la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso este impuesto de solidaridad puede expulsar a 13.000 grandes fortunas a lo que responde Martín: "Me suena un número bajo, no alto". "Yo hice inversiones y empresas en España, generé mucho empleo y mis colegas una situación parecida. Somos gente que venimos de otros países, algunos crecieron aquí y construimos España", ha señalado.

Se plantea irse a Estados Unidos

Estados Unidos es el país elegido por Martín para su posible regreso, aunque hay otros, como Italia o Portugal, que ofrecen alternativas fiscales: "Me volveré a EEUU donde igual los impuestos son más altos, pero no tienen un impuesto al ahorro". "Portugal sería más fácil y culturalmente sería más fácil. No solo Portugal, Italia tiene un régimen muy interesante, ellos cobran una cuota por mudarse a Italia, no un porcentaje de lo que uno gana".

Martín no solo tributa en España, también lo hace en Alemania y Reino Unido, ya que invierte en muchos países, y cree que España debe seguir en la línea de atraer a los extranjeros porque claramente: "no es un paraíso fiscal". "Yo creo que España tiene que darse cuenta que vive en gran parte de los extranjeros".