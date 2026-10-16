Hablamos con los Varsavsky sobre la acampada de Sol y la polémica de Montse Mínguez: "Cambian el discurso dependiendo de quién se trata"

La polémica sobre el negocio inmobiliario de la pareja de Montse Mínguez y la situación de la acampada en Sol han centrado parte de la conversación con Martín y Nina Varsavsky en ‘Espejo Público’. El matrimonio ha cuestionado la coherencia del discurso socialista sobre los propietarios y ha reclamado que se ponga fin a la ocupación de la plaza.

"Se puede ser rico y ser socialista", ha defendido Martín Varsavsky, antes de explicar que su crítica se refiere a la diferencia entre las declaraciones públicas y el trato dispensado a determinados negocios inmobiliarios.

"Si se trata de su pareja, es una empresa familiar"

Preguntados por la información sobre las 30 viviendas vinculadas al negocio de la pareja de la portavoz socialista, ambos han comparado el lenguaje utilizado para describir esa actividad con las críticas dirigidas a otros propietarios. Martín ha sostenido que acumular riqueza y defender su redistribución son posiciones compatibles.

Sin embargo, ha cuestionado que se utilice la expresión "fondo buitre" para señalar a quien, según ha relatado, dispone de una sola vivienda, mientras se presenta como una empresa familiar el negocio de la pareja de Mínguez. Nina ha insistido en esa diferencia: "A mí me parece perfecto que cada uno tenga sus convicciones y sus creencias, pero lo que sí me molesta es que cambian el discurso dependiendo de quién se trata. Si se trata de su pareja, es una empresa familiar. Eso no es coherencia".

"Me cuesta creer que todavía estén ahí"

El matrimonio también ha contado que han estado presencialmente en la Puerta del Sol y han podido observar el estado de la acampada. "Nina y yo fuimos y no lo podíamos creer", ha explicado Martín Varsavsky.

El empresario ha considerado que la presencia de los acampados concede una visibilidad desproporcionada a posiciones políticas que, a su juicio, tienen un respaldo electoral reducido. Además, ha criticado las consecuencias de la protesta para el entorno. "Lo que hacen es contaminar la ciudad, arruinar la ciudad, con un tipo de protesta que a mí me cuesta creer que todavía estén ahí, que no hayan venido y los hayan quitado", ha afirmado.

Martín Varsavsky ha situado su voto entre el PP y Vox

Durante la entrevista, ambos también han hablado de sus preferencias políticas. Nina ha explicado que no puede votar en España, aunque ha señalado que, si pudiera hacerlo, se inclinaría por Vox y ha expresado su simpatía por Isabel Díaz Ayuso.

Martín, por su parte, ha asegurado que todavía no ha decidido su voto: "Hay temas que me gustan del PP y hay temas que me gustan de Vox". El empresario ha mostrado su afinidad con las críticas de Vox a las políticas climáticas, mientras que ha cuestionado posiciones de la formación que considera intervencionistas.

Frente a ellas, ha valorado el discurso de Ayuso a favor de la actividad empresarial. "Voy a seguir escuchando", ha señalado, antes de expresar su deseo de que ambas formaciones lleguen a un acuerdo.

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