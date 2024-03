María José Campanario estalla en las redes sociales: "Hago caca en un Roca como todo el mundo"

A María José Campanario no le ha sentado nada bien la posible relación de su hija Julia Janeiro con Pietro Costanzia, detenido por un presunto intento de asesinato. La familia Janeiro ha optado por el silencio. Jesulín de Ubrique no ha querido decir ninguna palabra. Pero a Campanario le ha hecho tan poca gracia que ella no ha podido evitar pronunciarse.

"Mis hijos son personas anónimas porque así lo ha dictado un juez. Seguiremos interponiendo las correspondientes demandas que sean oportunas", ha escrito en sus redes sociales. "Los personajes públicos tienen derecho a la intimidad", ha continuado. Un mensaje que ha hecho que tuviera un encontronazo con otro usuario.

"No me extraña que defiendas tanto la intimidad de los famosos. Que te vaya muy bien tu próxima exclusiva. Una persona que, cuando le interesa, vende su vida privada, tiene que estar expuesta también cuando no le interesa. ¿Qué pasa, que solo queremos ser personaje público para ganar dinero?", le contestó dicho usuario. Una respuesta que hizo que María José volviera a pronunciarse: "Nunca me he sentido ni creído superior a nadie. Hago caca en un Roca como todo el mundo".

Y la cosa no termina aquí. La otra persona vuelve a contestar lo siguiente: "Acabo de tener un enganchón con la exmujer de Jesulín de Ubrique". Algo que terminó de hacer estallar a la Campanarios. "Tengo nombre antes de ser 'la mujer de', pedazo de machirulo. Enganchón no has tenido ninguno, has venido a tocar la gaita y has salido trasquiladito. Te dejo con el que crees que ha sido tu minutito de gloria", ha zanjado.

Jueves de Penitencia para otras tres mujeres

Este Jueves Santo está siendo un verdadero Jueves de Penitencia para María José Campanario. Pero no solo para ella. También para Terelu Campos, María del Monte y Meghan Markle. Todas están muy enfadadas por diferentes motivos.

Empezamos por Terelu Campos. Hace mucho tiempo que la prensa no graba la hija de María Teresa Campos con una sonrisa. No importa si está en casa, se va de viaje o está celebrando la semana santa en Málaga. Ver a Terelu disgustada ante los periodistas día sí y día también se ha convertido en tradición. Parece que a Terelu le sigue molestando la prensa después de tantos años, le pregunte lo que le pregunte.

María del Monte es la siguiente. La cantante no lo está pasando nada bien con el tema de Antonio Tejado. Inmaculada Casal y María del Monte se someterán a un examen forense para analizar sus secuelas tras el robo. Así lo ha pedido su abogado para determinar las lesiones físicas y psicológicas de ambas.

La última mujer de penitencia es Meghan Markle. Los Duques de Sussex quieren que sus hijos recuperen la relación con sus primos, los hijos del Príncipe William y Kate Middleton. Pero antes, los Sussex quieren que el hermano de Harry y su mujer les pidan perdón.

Desde luego, ninguna está pasando unas buenas vacaciones de Semana Santa.