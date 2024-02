La llamada de Antonio Tejado a su tía María del Monte que le delató antes del robo

Días después de la entrada en prisión de Antonio Tejado se van conociendo nuevos datos sobre el robo en la casa de su tía María del Monte en el que él presuntamente colaboró como informador y autor intelectual. El pasado 25 de agosto los ladrones sorprendían en la vivienda de la cantante a 5 personas. Su objetivo era muy claro: querían encontrar la caja fuerte.

Días antes del golpe Antonio hace una llamada a Inmaculada Casal, mujer de su tía, preguntando cuándo vuelve su tía María. Él necesitaba saber la fecha y el momento exacto porque María tenía que dar la clave de la combinación de la caja fuerte. Hay una segunda llamada en la que él confirma que su tía estará dentro. "Imagínate la sangre fría", apunta la periodista Gema López.

María del Monte ha ratificado los hechos más de 2 horas ante el juez

Señala la abogada Montse Suárez que este es un acto trascendente y hoy es el primero día que la juez conoce que María del Monte e Inmaculada quieren una participación activa en el procedimiento. "No quieren quedarse atrás, no solo no ha retirado la denuncia sino que además la han ratificado", sostiene la letrada.

A María del Monte le han preguntado en sede judicial por las llamadas que le hizo su sobrino los días previos al robo. Intentaron cometer el robo el día antes y algo les falló. Retrasaron la operación y Tejado llamó para verificarle a su tía si va a regresa a su casa.

Apunta el periodista Luis Fernando Durán que según puede leerse de las actuaciones policiales Tejado no querría que su tía estuviera en la vivienda en el momento del robo. Señala además que el día clave del robo hace llamadas al teléfono que están al nombre del cabecilla de la banda. Ese teléfono móvil que los ladrones perdieron en el entorno de la vivienda acabó de delatar al sobrino de María Jiménez.

"Le recomiendo a Antonio Tejado que se acoja a su derecho a no declarar"

Mantiene la abogada que es inviable que María pida la absolución de su sobrino "porque estamos hablando de delitos graves". El estado y el ministerio fiscal tienen que seguir investigando en este caso de oficio. Por el momento Tejado se ha negado a declarar. La abogada cree que si se levanta el secreto de sumario de la transcripción de todas las intervenciones telefónicas lo más inteligente por parte de Antonio Tejado es acogerse a su derecho a no declarar.