La soledad de Terelu Campos, rota y molesta en Semana Santa: "Sabía que ella nunca volvería a ver la Semana Santa

La Semana Santa de Terelu Campos ha sido la más difíciles que ha vivido Terelu Campos en Málaga, como ella misma reconocía: "Para mi muy dura evidentemente. Yo pasé un luto diferente el año pasado porque yo sabía que ella nunca volvería a ver la Semana Santa. Y de esa manera también he ido cumpliendo, desgraciadamente, a lo largo del último año, momentos muy delicados".

La famosa presentadora de televisión hacía esas declaraciones conteniendo visiblemente sus emociones ante los medios, recomponiéndose para terminar asegurando: "Estoy aquí, que para mi es lo más importante, tener la saludo de poder estar aquí".

Lejos de su hermana

Respecto a Carmen Borrego, hermana de Terelu, admite que no ha podido estar con ella debido a compromisos profesionales de Carmen, pero agradece la presencia de su hija Alejandra, quien sí ha podido acudir en algún momento de la Semana Santa a acompañar a su madre en una tradición importante, de gran significado para la familia Campos.

Terminaba por romperse e indignarse

Poco después, la que a día de hoy es más mediática de los Campos, rompía llorar superada por las circunstancias y las emociones. En su estado anímico influía probablemente las lluvias, ya que obligaban a suspender algunos de los actos previstos.

"Sí grábalo... Grábalo, cariño... Grábalo..."

Terelu pedía comprensión y espacio a la prensa presente, dado que estaba afrontando unos momentos muy difíciles, y ante la insistencia de los periodistas. Terelu reprochaba a los medios que no la dejaran rezar: "¡De verdad! He venido a rezar. ¿Ni siquiera me dejáis ni rezar? ¿A mi...? De verdad... Yo es que no le haría eso a nadie... A nadie..."

"No seamos hipócritas"

La periodista, y colaboradora de Espejo Público, Gema López, mostraba comprensión total con la Campos, afirmando lo siguiente: "Yo tengo mi opinión al respecto y creo que lleva razón. Se ha dejado fotografiar, ha dado las declaraciones, es un momento, dentro de una iglesia, de recogimiento, que está rezando".

Las palabras de Gema generaban discrepancia entre las presentes en plató ya que la también colaboradora, Lorena Vázquez, consideraba que "la reacción importa. No seamos hipócritas". Esas palabras generaban cierta incomodidad en Gema, que hacía un alegato por los reporteros que trabajan a pie de calle buscando y generando contenidos con éste pero sentenciaba: "Creo que hay veces que lo que se provoca es una reacción que nos va a dar mucho contenido y mucho juguito pero que es innecesaria".

También estaba presente la periodista Laura Fa, que intervenía para matizar que "con Terelu es muy difícil. Con personajes como ella es muy difícil poner el límite porque nunca lo pone. Es decir, Terelu es una persona que vive exclusivamente de sus sentimientos, de su vida... No vive de su profesión desde hace muchísimo tiempo".