El incendio de Pinofranqueado, en las Hurdes, ha calcinado ya 3.700 hectáreas y mantiene a 800 personas evacuadas

La preocupación por el incendio de Pinofranqueado en las Hurdes, Cáceres, continúa cuando un nuevo recuento cifra en 3.700 las hectáreas calcinadas hasta el momento. Además, 11 alquerías se mantienen evacuadas después de que a última hora de la tarde se desalojase a los vecinos de Aceitunilla. La localidad de Nuñomoral sigue confinada.

En Caminomorisco han habilitado una residencia para los desalojados y en las últimas horas han sido visitados por la presidenta de la Junta de Extremadura que ha escuchado los reproches de los vecinos que denuncian el abandono de los alcaldes. Guardiola se ha ido de allí llorando.

En la extinción trabajan 244 efectivos y 24 medios aéreos. Se mantiene la situación operativa 2 del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Infocaex) ante un fuego que ha obligado evacuar a unas 800 personas.

Las personas que se encuentran confinadas han de cerrar puertas y ventanas para evitar que el humo entre y no deben salir de sus casas hasta próximo aviso, según informa la Junta de Extremadura.

Aquellos que se encuentren en casas diseminadas deben acudir a la Casa de Cultura para confinarse.

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