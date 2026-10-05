¡Vota por tu favorito!
Del bonito error de Lola Índigo al megabloqueo de Pablo López: los momentazos de las terceras Audiciones de La Voz
Las terceras Audiciones a ciegas nos han dejado giros inesperados, estrategias y momentos llenos de emoción. ¡Vota en nuestro ranking por tu favorito!
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Las Audiciones a ciegas continúan regalándonos momentos para el recuerdo. Los coaches han vuelto a sacar todas sus armas para luchar por las mejores voces, aunque no todo ha salido exactamente como tenían previsto.
Desde un botón pulsado por accidente hasta un megabloqueo que ha decidido el destino de una de las voces más deseadas. ¡Vota en nuestro ranking por tu momento favorito de las terceras Audiciones!
¡Los mejores momentos de las terceras Audiciones!
- 1
Lola Índigo pulsa el botón sin querer… ¡y ocurre esto!
La última Audición de la noche ha comenzado antes de lo previsto. Elena Mesa todavía no había empezado a cantar cuando Lola Índigo ha pulsado accidentalmente el botón. “¿Pero cómo le he dado?”, ha reaccionado completamente sorprendida. Una accidente que podía estar destinado para que Elena estuviese con la coach granadina en La Voz.
- 2
Mika saca su conexión con Granada para conquistar a Sonia
Mika ha utilizado todos sus argumentos para intentar convencerla y hasta ha presumido de su especial conexión con Granada para acercarse a la talent. Sin embargo, esta vez su estrategia no ha sido suficiente y Sonia ha terminado eligiendo a Melendi.
- 3
Pablo López no se la juega: ¡megabloqueo por Omar!
Omar ha conseguido uno de los grandes hitos de la noche con ‘Dancing On My Own’: los cuatro coaches han pulsado el botón y le han regalado un espectacular pleno. Pero Pablo López no estaba dispuesto a entrar en una batalla con sus compañeros. El malagueño ha sacado su arma definitiva y ha utilizado el megabloqueo para dejar fuera a Melendi, Lola y Mika. Una jugada que le ha permitido quedarse directamente con una de las voces más deseadas de las terceras Audiciones.
- 4
Melendi no se gira… y se lleva una enorme sorpresa al descubrir quién era
Marta Berlín ha regresado a La Voz ocho años después de estar en el equipo de Melendi en La Voz Kids. El coach no ha reconocido su voz ni ha pulsado el botón, llevándose una gran sorpresa al descubrir quién estaba sobre el escenario.
- 5
Inés cumple un sueño cantando ‘Tu enemigo’ con Pablo López
La talent ha contado que ‘Tu enemigo’ fue la primera canción que aprendió cuando empezó a recibir clases de canto y no ha perdido la oportunidad de comenzar a interpretarla. Pablo López se ha unido a ella y ambos han regalado un improvisado y emocionante dúo que ha convertido la despedida de Inés en un recuerdo inolvidable.
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