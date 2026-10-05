Del bonito error de Lola Índigo al megabloqueo de Pablo López: los momentazos de las terceras Audiciones de La Voz

Las Audiciones a ciegas continúan regalándonos momentos para el recuerdo. Los coaches han vuelto a sacar todas sus armas para luchar por las mejores voces, aunque no todo ha salido exactamente como tenían previsto.

Desde un botón pulsado por accidente hasta un megabloqueo que ha decidido el destino de una de las voces más deseadas. ¡Vota en nuestro ranking por tu momento favorito de las terceras Audiciones!