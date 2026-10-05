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Mejores momentos | 5 de octubre

El momento de pánico de Eduardo Navarrete en Pasapalabra: “¡No me hagáis esto!”

El diseñador se ha puesto especialmente nervioso durante el ¿Dónde Están? cuando ha visto que el panel regresaba a él y quedaban ya muy pocos segundos para completarlo.

El momento de pánico de Eduardo Navarrete en Pasapalabra: “¡No me hagáis esto!”

El momento de pánico de Eduardo Navarrete en Pasapalabra: “¡No me hagáis esto!”

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Por muy buenos que sean David y Moisés en el ¿Dónde Están?, son humanos y algún día fallan. Ahí es cuando pueden entrar en acción los invitados pese al respeto que a la mayoría les da esta prueba, y son muchos los que han brillado en este reto incluso para su propia sorpresa. En cualquier caso, este desafío genera nervios y lo ha demostrado Eduardo Navarrete cuando se ha visto en la encrucijada.

La prueba ha comenzado con risas y nostalgia por las dos opciones: dos canciones de Los Pecos. Moisés se ha quedado ‘Háblame de ti’, y Navarrete ha bromeado empezando a hablarle de su vida. Después, el equipo azul se ha puesto serio para concentrarse. Sin embargo, el concursante ha ido demostrando que no tenía su día más inspirado con la memoria.

Elizabeth Reyes es quien más lejos ha conseguido llegar y ya avanzado el cronómetro. Cuando ha fallado, el turno ha vuelto a Navarrete, que ha reaccionado con una súplica tan divertida como sincera: “¡No me hagáis esto!”. Efectivamente, el equipo no ha logrado completar el panel, pero el diseñador ha puesto un toque de humor: “Creo que sería mejor que hablásemos de nosotros”. ¡Revive este momento en el vídeo!

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El concursante barcelonés ha llegado a la prueba final con 70 segundos acumulados, su mejor marca personal en Pasapalabra, por lo que ha contado con 180 para ir a por el bote.

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