Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Hugo Brossard se presenta en Toledo tras la llamada de Pablo Salazar

En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

Manuela seguirá acercándose a Eduardo mientras le pedirá perdón a su sobrina Claudia por su comportamiento en la comida con los Salazar.

Gabriel aceptará ante Begoña que Beatriz siga en casa más tiempo dejando a la enfermera soprendida. Además, amenazará a su mujer con separarla de sus hijos tras descubrir su traición.

Begoña intentará acercarse a Valentina, pero la secretaria se muestra esquiva y distante. No puede quitarse de la cabeza que Begoña sigue enamorada de Andrés.

Por otro lado, Digna confrontará a Bianca por haberse metido en la relación de Fina y Marta y la argentina le confesará a la matriarca de los Merino que no va a renunciar a los que siente por Fina.

Y Gabriel estará a punto de echar también a Pablo Salazar tras enterarse de que ha llamado a Hugo Brossard, preocupado por la situación de la empresa. En ese momento, aparaecerá el francés por sorpresa dejando a Gabriel sin palabras.

¡Descubre todo lo que va a pasar en Sueños de libertad! De lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3 o adelántate a su emisión con atresplayer.