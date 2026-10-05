Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV
Pedro Sánchez convoca elecciones para el 29 de noviembre

Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Hugo Brossard se presenta en Toledo tras la llamada de Pablo Salazar

El padre de Mabel y Salva llama al francés preocupado por lasituación de la empresa.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Hugo Brossard se presenta en la fábrica tras la llamada de Pablo Salazar

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Hugo Brossard se presenta en la fábrica tras la llamada de Pablo Salazar

Publicidad

Julia Zapata López
Publicado:

En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

Manuela seguirá acercándose a Eduardo mientras le pedirá perdón a su sobrina Claudia por su comportamiento en la comida con los Salazar.

Gabriel aceptará ante Begoña que Beatriz siga en casa más tiempo dejando a la enfermera soprendida. Además, amenazará a su mujer con separarla de sus hijos tras descubrir su traición.

Begoña intentará acercarse a Valentina, pero la secretaria se muestra esquiva y distante. No puede quitarse de la cabeza que Begoña sigue enamorada de Andrés.

Por otro lado, Digna confrontará a Bianca por haberse metido en la relación de Fina y Marta y la argentina le confesará a la matriarca de los Merino que no va a renunciar a los que siente por Fina.

Y Gabriel estará a punto de echar también a Pablo Salazar tras enterarse de que ha llamado a Hugo Brossard, preocupado por la situación de la empresa. En ese momento, aparaecerá el francés por sorpresa dejando a Gabriel sin palabras.

¡Descubre todo lo que va a pasar en Sueños de libertad! De lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3 o adelántate a su emisión con atresplayer.

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

Publicidad

Series

¡Así es la mansión de los Valdés Lazariego! Verónica Sánchez nos desvela los secretos de algunos escenarios de Las hijas de la criada

¡Así es la mansión de los Valdés Lazariego! Verónica Sánchez nos desvela los secretos de algunos escenarios de Las hijas de la criada

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Hugo Brossard se presenta en la fábrica tras la llamada de Pablo Salazar

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Hugo Brossard se presenta en Toledo tras la llamada de Pablo Salazar

La conversación secreta de Cihan y Berrak que cambia por completo la historia

La conversación secreta de Cihan y Berrak que cambia por completo la historia

Capítulo 662 de Sueños de libertad; 5 de octubre: Begoña da la cara por Valentina tras caer en la trampa de Gabriel
Resumen

Capítulo 662 de Sueños de libertad; 5 de octubre: Begoña da la cara por Valentina tras caer en la trampa de Gabriel

La confesión que deja a Valentina sin palabras: Begoña sigue enamorada de Andrés
Capítulo 662

La confesión que deja a Valentina sin palabras: Begoña sigue enamorada de Andrés

¡Lo ve todo! Marta, en shock, pilla a Fina y Bianca... ¡besándose!
Capítulo 662

¡Lo ve todo! Marta, en shock, pilla a Fina y a Bianca... ¡besándose!

La argentina se lanza a besar, de nuevo, a la fotógrafa y la De la Reina es testigo de todo.

Beatriz revela a Gabriel la traición de Begoña y consigue ganar tiempo para quedarse más tiempo con él
Capítulo 662

Beatriz revela a Gabriel la traición de Begoña y consigue ganar tiempo para quedarse más tiempo con él

La joven le cuenta que escuchó a Andrés y a su mujer hablando sobre eso.

“No pienso pasar por el aro”: Gabriel rompe su acuerdo con Miranda al descubrir el chantaje de los De la Reina

“No pienso pasar por el aro”: Gabriel rompe su acuerdo con Miranda al descubrir el chantaje de los De la Reina

“Yo no soy tu criada”: el explosivo reencuentro entre Berrak y Zeynep tras su regreso a casa

“Yo no soy tu criada”: el explosivo reencuentro entre Berrak y Zeynep tras su regreso a casa

Cihan se enfrenta a toda la familia para impedir que Alya salve a Boran

Esta noche, en En tierra lejana: Cihan se enfrenta a toda la familia para impedir que Alya salve a Boran

Publicidad