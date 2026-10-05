María abre su corazón a Manuel 20 años después: la emotiva carta que revive su historia en Entre tierras

El paso del tiempo no ha conseguido borrar los sentimientos de María. En la carta, confiesa cuánto echa de menos a Manuel mientras recuerda todo lo vivido durante los veinte años transcurridos desde su ausencia.

También le cuenta cómo han crecido Nicolás y Manuela, sus hijos. Entre recuerdos y decisiones, María conecta el pasado con el presente antes de que comience una nueva etapa en Entre tierras.