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ENTRE TIERRAS
María abre su corazón a Manuel 20 años después: la emotiva carta que revive su historia en Entre tierras
Antes de la segunda temporada de Entre tierras, María recuerda a Manuel en una carta inédita donde repasa dos décadas de ausencia y habla de sus hijos.
El paso del tiempo no ha conseguido borrar los sentimientos de María. En la carta, confiesa cuánto echa de menos a Manuel mientras recuerda todo lo vivido durante los veinte años transcurridos desde su ausencia.
También le cuenta cómo han crecido Nicolás y Manuela, sus hijos. Entre recuerdos y decisiones, María conecta el pasado con el presente antes de que comience una nueva etapa en Entre tierras.