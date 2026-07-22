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En tierra lejana | 21 de julio

Alya se niega a marcharse de la mansión y planta cara a Sadakat: "Soy la señora de esta casa"

Sadakat acusa a Alya de haber traicionado a Boran y ordena echarla de la mansión delante de todos. Lejos de marcharse, la joven responde con una declaración que deja claro que no piensa renunciar al lugar que ocupa en la familia Albora.

Alya se niega a marcharse de la mansión y planta cara a Sadakat: "Soy la señora de esta casa"

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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La guerra entre Alya y Sadakat ha estallado definitivamente. Después de encontrar una fotografía de Halis junto a Fikriye en la habitación de Alya, la matriarca ha empezado a sacar sus propias conclusiones y ha llegado a una terrible sospecha.

Convencida de que Fikriye fue quien reveló a Halis dónde estaba Boran, Sadakat ha acusado también a Alya de haber colaborado con los asesinos de su hijo. "¡Vosotras expusisteis a Boran! ¡Sois las culpables de que mi hijo esté muerto!", le ha gritado fuera de sí.

Nare ha intentado calmar a su madre y hacerla entrar en razón, pero no ha servido de nada. Sadakat, cegada por el dolor, ha ordenado a sus hombres que echaran inmediatamente a Alya de la mansión.

La joven ha intentado defenderse una y otra vez. Le ha asegurado que jamás habría hecho daño a Boran y le ha pedido que dejara de culparla sin pruebas. Pero la matriarca no estaba dispuesta a escucharla.

Cuando los hombres han intentado sacarla por la fuerza, Alya ha dicho basta. Sin apartarse ni un solo paso, ha defendido el lugar que ocupa dentro de la familia: "¡Soy Alya Albora! ¡Soy la madre de Deniz Albora! ¡Soy la esposa de Cihan Albora! ¡Ahora soy la señora de esta casa!".

Una declaración que marca un antes y un después. Alya ya no está dispuesta a permitir que nadie la trate como una extraña ni que la aparten del lado de su hijo. Frente a Sadakat, ha dejado claro que piensa luchar por el lugar que considera suyo dentro de los Albora.

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