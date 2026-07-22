Alya se niega a marcharse de la mansión y planta cara a Sadakat: "Soy la señora de esta casa"

La guerra entre Alya y Sadakat ha estallado definitivamente. Después de encontrar una fotografía de Halis junto a Fikriye en la habitación de Alya, la matriarca ha empezado a sacar sus propias conclusiones y ha llegado a una terrible sospecha.

Convencida de que Fikriye fue quien reveló a Halis dónde estaba Boran, Sadakat ha acusado también a Alya de haber colaborado con los asesinos de su hijo. "¡Vosotras expusisteis a Boran! ¡Sois las culpables de que mi hijo esté muerto!", le ha gritado fuera de sí.

Nare ha intentado calmar a su madre y hacerla entrar en razón, pero no ha servido de nada. Sadakat, cegada por el dolor, ha ordenado a sus hombres que echaran inmediatamente a Alya de la mansión.

La joven ha intentado defenderse una y otra vez. Le ha asegurado que jamás habría hecho daño a Boran y le ha pedido que dejara de culparla sin pruebas. Pero la matriarca no estaba dispuesta a escucharla.

Cuando los hombres han intentado sacarla por la fuerza, Alya ha dicho basta. Sin apartarse ni un solo paso, ha defendido el lugar que ocupa dentro de la familia: "¡Soy Alya Albora! ¡Soy la madre de Deniz Albora! ¡Soy la esposa de Cihan Albora! ¡Ahora soy la señora de esta casa!".

Una declaración que marca un antes y un después. Alya ya no está dispuesta a permitir que nadie la trate como una extraña ni que la aparten del lado de su hijo. Frente a Sadakat, ha dejado claro que piensa luchar por el lugar que considera suyo dentro de los Albora.

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