Mariló Montero sugiere que familiares de 'Julito' Martínez le convencieron de marcarse un 'Aldama': "Hay hermanos que están implicados"

Julio Martínez, más conocido coloquialmente como 'Julito' Martínez, ya ha tirado de la manta, pero solo un poco. Ayer, durante la tarde del martes, el que fuera íntimo de José Luis Rodríguez Zapatero parece que ya ha decidido que no hay amigo que valga cuando tu libertad está en juego. El antiguo socio del expresidente ratificó durante su declaración que tanto Zapatero como su equipo cobraron una comisión del 1% por el rescate de la aerolínea Plus Ultra.

La declaración duró alrededor de tres horas y media, tiempo en el que 'Julito' pudo responder tanto a las preguntas de José Luis Calama como a las de la fiscal. El ya examigo de Zapatero habló sobre su relación con éste y aseguró que era el expresidente de España el que "marcaba los pasos a seguir" para que el gobierno de Pedro Sánchez recibiera los beneficios de la aerolínea tras la pandemia.

El "estoy muerto" de Zapatero

Con todo esto, la relación entre ZP y 'Julito' parece rota del todo, tal y como ha recalcado la periodista Mariló Montero. Nuestra colaboradora ha sido contundente durante su intervención en Espejo Público: "Zapatero ha perdido a un amigo, pero ese amigo es que prefiere estar en la calle a en la cárcel".

La presentadora también ha hecho referencia a la última portada del periódico 'The Objective', que recoge en su titular una frase de Zapatero: "Estoy muerto". Con esta declaración, Montero dice asumir que el expresidente sabe que no tiene nada que hacer, al considerarse "muerto" públicamente. "Que Zapatero confiese en su entorno privado que está muerto, delata que se está auto confesando de los delitos que 'Julito' Martínez dice que ha hecho él", añade.

"Zapatero estaba confiado en que con sus mentiras iba a convencer a su intimo amigo Julio Martínez para poner un abogado que conviniera con los dos la gestiona par salir adelante", continúa Mariló Montero. Pero claro, según también ha relatado la periodista, parece que hay familiares de 'Julito' que podrían estar implicados en la trama. "Hazte un Aldama, aquí no queremos ir nadie a la cárcel, tira de la manta y así ya se van destapando el resto de cosas", expresa Montero como si hablara por los familiares del antiguo socio de ZP. Entre estos familiares, la periodista ha especificado: "Al parecer hay hermanos que están implicados".

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