DE DEBUTANTE A ICONO
Todos los looks de Penélope Cruz en los Oscar: tres décadas de estilo en la alfombra roja
Cada aparición de Penélope Cruz en los Oscar se ha convertido en un acontecimiento de moda. Desde sus primeras veces en la gala hasta sus elecciones más recientes, la actriz ha dejado ver su evolución personal en cuatro décadas distintas.
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1994: El debut
Acompañando a Belle Époque, una Penélope muy joven pisaba por primera vez la alfombra roja. Su elección fue discreta y acorde a la época y un estilo sencillo que reflejaba naturalidad. Aún no era la estrella que conocemos hoy, pero ya destacaba por su frescura y esa presencia magnética ante los fotógrafos.
2000: Legó para quedarse
El vestido azul firmado por Ralph Lauren marcó un antes y un después. De corte limpio y silueta favorecedora, realzaba su figura sin excesos. Fue la confirmación de que Penélope entendía perfectamente el código de Hollywood.
2001: Regresa de la mano de Ralph Lauren
Para pisar por tercera vez la alfombra roja, Penélope volvió a escoger un vestido del diseñador Ralph Lauren. La misma firma de la que después se convertiría en imagen y en la que volvió a confiar en esta alfombra roja en el 2001.
2005: Regreso con madurez estilística
En 2005 regresó con una imagen mucho más pulida, con un diseño de Oscar de la Renta. Apostó por una silueta estilizada y femenina, sin caer en lo recargado. Su estilo empezaba a definirse como sensual, pero siempre refinado.
2007: El vestido inolvidable
El vestido rosa con plumas de John Galliano ya es historia de la moda. Con escote palabra de honor y volumen en la falda, mezclaba lo romántico y lo dramático. Fue uno de esos momentos en los que la alfombra roja literalmente se detuvo para mirarla.
2008: El triunfo de la elegancia
Eligió un diseño de Chanel muy elegante, con caída fluida y detalles delicados que reforzaban su imagen de estrella internacional.
2009: La noche del Oscar
Ganó la estatuilla con un vestido vintage de Pierre Balmain de inspiración clásica, en tono claro y con suaves drapeados. La elección evocaba el Hollywood dorado y resultó perfecta para una noche cargada de emoción.
2010: Elegancia pura y dura
Tras su victoria, regresó con un diseño de Donna Karan, más sobrio pero igualmente impactante. Apostó por un color potente que resaltaba su piel, demostrando seguridad y confianza en su estilo.
2011: Brillo absoluto
En 2011 optó por un vestido de L'Wren Scott repleto de destellos que captaban cada flash. Ajustado y sofisticado, demostraba que también domina los códigos del glamour más deslumbrante sin perder elegancia.
2012: Su presencia lo es todo
Su look en 2012 mantuvo la línea clásica que ya era su sello. Silueta estructurada, escote favorecedor y un azul que reforzaba su imagen de diva moderna, gracias a Armani Privé.
2014: Regreso a lo clásico
Con un vestido de Giambattista Valli, deslumbró en 2014 con un diseño clásico con inspiración en la estética griega y un guiño a las actrices del Hollywood de los años 60.
2020: Minimalismo sofisticado
Fiel a Chanel, apareció con un vestido negro adornado con perlas estratégicamente colocadas. El resultado fue elegante pero impactante. Demostraba que el minimalismo también puede ser protagonista en una alfombra roja tan competitiva.
2022: Alta costura impecable
Nominada nuevamente, eligió un diseño de Chanel que marcaba la silueta con elegancia. El equilibrio entre modernidad y clasicismo la situó entre las grandes protagonistas de estilo de la noche.
2025: Romanticismo en blanco
En su aparición más reciente apostó por un vestido blanco etéreo con silueta fluida y detalles joya. Una elección que transmitía el glamour clásico de las grandes divas de Hollywood y confirmaba que, tres décadas después de su debut, sigue dominando la alfombra roja con la misma naturalidad.
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Penélope Cruz no solo ha asistido en numerosas ocasiones, también ha construido una historia de estilo propia, marcada por la elegancia, la coherencia y esa capacidad única de convertir cada aparición en un momento inolvidable.
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