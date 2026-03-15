1994: El debut

Acompañando a Belle Époque, una Penélope muy joven pisaba por primera vez la alfombra roja. Su elección fue discreta y acorde a la época y un estilo sencillo que reflejaba naturalidad. Aún no era la estrella que conocemos hoy, pero ya destacaba por su frescura y esa presencia magnética ante los fotógrafos.

2000: Legó para quedarse

El vestido azul firmado por Ralph Lauren marcó un antes y un después. De corte limpio y silueta favorecedora, realzaba su figura sin excesos. Fue la confirmación de que Penélope entendía perfectamente el código de Hollywood.

Penélope Cruz en los Oscar junto a Almodóvar y Antonio Banderas | Gtres

2001: Regresa de la mano de Ralph Lauren

Para pisar por tercera vez la alfombra roja, Penélope volvió a escoger un vestido del diseñador Ralph Lauren. La misma firma de la que después se convertiría en imagen y en la que volvió a confiar en esta alfombra roja en el 2001.

Penélope Cruz en los Oscar en el año 2001 | Gtres

2005: Regreso con madurez estilística

En 2005 regresó con una imagen mucho más pulida, con un diseño de Oscar de la Renta. Apostó por una silueta estilizada y femenina, sin caer en lo recargado. Su estilo empezaba a definirse como sensual, pero siempre refinado.

Penélope Cruz en los Oscar 2005 | Gtres

2007: El vestido inolvidable

El vestido rosa con plumas de John Galliano ya es historia de la moda. Con escote palabra de honor y volumen en la falda, mezclaba lo romántico y lo dramático. Fue uno de esos momentos en los que la alfombra roja literalmente se detuvo para mirarla.

Penélope Cruz en los Oscar 2007 | Gtres

2008: El triunfo de la elegancia

Eligió un diseño de Chanel muy elegante, con caída fluida y detalles delicados que reforzaban su imagen de estrella internacional.

Penélope Cruz en los Oscar de 2008 | Getty Images

2009: La noche del Oscar

Ganó la estatuilla con un vestido vintage de Pierre Balmain de inspiración clásica, en tono claro y con suaves drapeados. La elección evocaba el Hollywood dorado y resultó perfecta para una noche cargada de emoción.

Penélope Cruz en los Oscar 2009 | Gtres

2010: Elegancia pura y dura

Tras su victoria, regresó con un diseño de Donna Karan, más sobrio pero igualmente impactante. Apostó por un color potente que resaltaba su piel, demostrando seguridad y confianza en su estilo.

Penélope Cruz en los Oscar 2010 | Gtres

2011: Brillo absoluto

En 2011 optó por un vestido de L'Wren Scott repleto de destellos que captaban cada flash. Ajustado y sofisticado, demostraba que también domina los códigos del glamour más deslumbrante sin perder elegancia.

Penélope Cruz y Javier Bardem en los Oscar 2011 | Gtres

2012: Su presencia lo es todo

Su look en 2012 mantuvo la línea clásica que ya era su sello. Silueta estructurada, escote favorecedor y un azul que reforzaba su imagen de diva moderna, gracias a Armani Privé.

Penélope Cruz en los Oscar 2012 | Gtres

2014: Regreso a lo clásico

Con un vestido de Giambattista Valli, deslumbró en 2014 con un diseño clásico con inspiración en la estética griega y un guiño a las actrices del Hollywood de los años 60.

Penélope Cruz en los Oscar 2014 | Gtres

2020: Minimalismo sofisticado

Fiel a Chanel, apareció con un vestido negro adornado con perlas estratégicamente colocadas. El resultado fue elegante pero impactante. Demostraba que el minimalismo también puede ser protagonista en una alfombra roja tan competitiva.

Penélope Cruz en los Oscar 2020 | Getty

2022: Alta costura impecable

Nominada nuevamente, eligió un diseño de Chanel que marcaba la silueta con elegancia. El equilibrio entre modernidad y clasicismo la situó entre las grandes protagonistas de estilo de la noche.

Penélope Cruz en los Oscar 2022 | Getty

2025: Romanticismo en blanco

En su aparición más reciente apostó por un vestido blanco etéreo con silueta fluida y detalles joya. Una elección que transmitía el glamour clásico de las grandes divas de Hollywood y confirmaba que, tres décadas después de su debut, sigue dominando la alfombra roja con la misma naturalidad.

Penélope Cruz en los Oscar 2025 | Getty

Penélope Cruz no solo ha asistido en numerosas ocasiones, también ha construido una historia de estilo propia, marcada por la elegancia, la coherencia y esa capacidad única de convertir cada aparición en un momento inolvidable.