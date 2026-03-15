"Ahora el cielo es su nuevo portal": Los emotivos mensajes de los actores de Aquí no hay quien viva a Gemma Cuervo, la eterna Vicenta

El mundo del espectáculo y millones de fans dicen adiós a Gemma Cuervo, fallecida a los 91 años. Instituciones de la cultura, personalidades políticas y compañeros de profesión han lamentado la muerte de la querida actriz tras seis décadas de carrera.

Mensajes como los de la Academia de Cine o Pedro Sánchez, han destacado a la "matriarca de la dinastía Guillén Cuervo" como una "imprescindible actriz de pantallas y tablas de nuestro país".

Junto a estos, poco a poco se han ido pronunciando los actores de Aquí no hay quien viva, la serie de Antena 3 que terminó por encumbrar a la actriz y la acercó a las nuevas generaciones gracias a su inolvidable papel de Vicenta.

Gemma Cuervo como Vicenta Benito en Aquí No Hay Quien Viva | Antena 3

Uno de los primeros en reaccionar a la triste noticia ha sido Luis Merlo, Mauri en la serie, que la ha definido como "una actriz inmensa, elegante y llena de chispa". "Desde el teatro clásico hasta esa Vicenta inolvidable que nos hizo reír a carcajadas. Qué suerte compartir contigo aquellos rodajes de Aquí no hay quién viva, tus miradas, tus improvisaciones y tu generosidad infinita. Fuiste un ejemplo de talento y de vida".

"Me consuela imaginar que ya estás reunida con Mariví y Emma en el cielo, las tres de nuevo juntas, cotilleando y riendo como solo vosotras sabíais", ha recordado el actor, mencionando a Marisa y Concha, sus compañeras de piso y aventuras en la serie, que dieron vida a uno de los tríos más queridos de la televisión. "Ya no hay quien las separe, ahora el cielo es nuevo portal, y sus voces resuenan juntas".

La despedida de Luis Merlo a Gemma Cuervo | Instagram @luis_merlooficial

Fernando Tejero, el gran Emilio, ha destacado el "buen legado dejas como actriz y como persona".

Otras compañeras como Malena Alterio o Loles León se han despedido con mensajes tan contenidos como cargados de significado a través de sus stories de Instagram.

La despedida de Malena Alterio a Gemma Cuervi | Insragram @malenaalteriooficial

La despedida de Loles León a Gemma Cuervo | Instagram @lolesleona

Por su parte, Eva Isanta ha emocionado a sus seguidores publicando la escena de la despedida de Radio Patio para rendir homenaje a Gemma Cuervo: "Hoy se cierran esas mirillas para siempre, pero se abren las del cielo, de nuevo las tres juntas".

La despedida de Eva Isanta a Gemma Cuervo | Instagram @evaisanta

Asimismo, los creadores de Aquí no hay quien viva, Laura y Alberto Caballero, han publicado que "ahora sí que nos quedamos huérfanos. Has sido la cara de nuestras supernenas, el alma de Desengaño 21 y el vínculo con una de las etapas más bonitas de nuestra vida. Tu marcha deja un vacío muy extraño, pero te damos las gracias por cada momento que nos regalaste. Nos quedamos disfrutando muy cerquita de Cayetana Guillén Cuervo. Diles a Emma y a Mariví que el mundo sigue rendido a vuestros pies. Vuestra huella es eterna".

Actores como Antonio Banderas también han querido también decir "adiós a una actriz gigantesca" y "una leyenda de la actuación". "Con ella se va también una época, una generación, una manera de hacer", ha escrito en X, la misma red social en la que el Festival de Cine de San Sebastián ha querido decir "adiós a la gran Gemma Cuervo".

Desde el Festival de Málaga, numerosas estrellas como Juana Acosta, Antonio Pagudo, Leo Harlem, María Castro o José Corbacho, han tenido palabras de cariño y apoyo a la familia.