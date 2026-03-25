El mapa de los "picaderos" públicos: señalan que hay más de 30.000 lugares para encuentros sexuales

No son sitios aislados. Desde monumentos hasta cementerios, pasando por parques, descampados o aparcamientos, los llamados 'picaderos públicos' crecen a nuestro alrededor. A través de webs especializadas y mapas colaborativos, los usuarios pueden elegir dónde y cómo tener experiencias sexuales con su pareja o con desconocidos en zonas públicas.

Cuando accedemos a estas plataformas, encontramos marcadores geolocalizados con indicaciones detalladas, comentarios sobre el nivel de intimidad, horarios recomendados e incluso chats para contactar con otras personas interesadas. El sistema permite filtrar por tipo de lugar, accesos, grado de discreción, afluencia o incluso, por actividades sexuales sugeridas, convirtiendo prácticamente cualquier rincón en un posible punto de encuentro.

Hay hasta 2.500 'picaderos públicos' en Madrid

Según estas plataformas, existen más de 30.000 puntos registrados en España, y alrededor de 2.500 solo en Madrid. Parques, zonas industriales, áreas de servicio o parkings aparecen señalados como lugares frecuentes. Cada uno incluye valoraciones de los propios usuarios, que califican la experiencia desde "pésima" hasta "excelente". Estas opiniones, junto con fotos y recomendaciones, contribuyen a que el mapa siga creciendo con nuevas aportaciones casi a diario.

Algunos de estos puntos llaman especialmente la atención por su ubicación céntrica. En zonas muy transitadas, cercanas a áreas comerciales o residenciales, también aparecen referencias. La reacción ciudadana es dispar: hay quienes aseguran no sorprenderse, quienes admiten haber oído hablar de estos encuentros y quienes consideran inapropiado mantener relaciones en espacios públicos: "En público es una cochinada". Otros reconocen que quizá se habrían atrevido años atrás, aunque ahora no lo harían: "Cuando tenía 20 años… ahora no".

Las universidades tampoco se libran. Baños, jardines, bibliotecas o aparcamientos aparecen señalados en algunos listados. Una práctica que muchos identifican como algo que siempre ha existido, aunque ahora cuenta con herramientas digitales que facilitan su localización. Algunos testimonios sitúan estos encuentros en lugares tan diversos como establos, senderos rurales o edificios en construcción.

Vecinos denuncian escuchar ruidos nocturnos o haber encontrado ropa íntima

Vecinos de algunas zonas denuncian haber encontrado prendas íntimas, restos o escuchar ruidos nocturnos, y piden mayor control por parte de las autoridades. Las ordenanzas municipales de varias ciudades contemplan multas económicas para este tipo de comportamientos.

Este fenómeno, impulsado por mapas colaborativos, foros online y aplicaciones móviles, gana visibilidad. Mientras unos lo interpretan como una práctica minoritaria que siempre ha existido, otros alertan de su impacto en la convivencia, especialmente en zonas residenciales o espacios frecuentados por familias.

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