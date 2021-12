Manuel Fernández, hostelero indignado por las restricciones Covid: "Cuando se acaba la Navidad ya no pica el bicho, qué casualidad"

Manuel Fernández tiene un bar en Malgret de Mar (Barcelona) y se siente cansado de las restricciones frente a la pandemia que afectan a los hosteleros. Señala que los únicos perjudicados siempre son los mismos, no entiende por qué no cierran el resto de cosas "cuando está más que probado que en el ocio nocturno se contamina poco".

"Aquí el Gobierno de Cataluña como el Gobierno central social comunista lo único que hace es joderle la vida a los ciudadanos, ese es el problema", señala. No entiende que si la vacuna es voluntaria se pida un pasaporte que es obligatorio. "¿Dónde está la obligación?", se pregunta. Cree además que el pasaporte Covid "mete miedo a la gente para que se quede en casa".

No entiende que "el Covid se ponga virulento en tiempos de fiestas". "Se acaba la Navidad, se acaba la Semana santa y ya no pica el bicho, seamos serios", apunta. "Cuando llega una fiesta salta el Covid otra vez, qué casualidad".

Este hostelero señala que se rige por el artículo 14 de la Constitución Española de 1978, motivo por el cual se niega a pedir el pasaporte Covid en su local. "Todo lo que esté fuera del artículo 14 no es válido y no voy a pedir el pasaporte Covid en mi bar porque eso no es constitucional. Al Gobierno se lo dije la primera vez y tuve razón. Todo lo que sea inconstitucional no lo voy a cumplir. Yo no voy a pedir al cliente el expediente médico para que se tome un cortado".

