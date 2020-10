Un hostelero 'insumiso' de Barcelona mantiene abierto su restaurante: "O cerramos todos o no cierra nadie"

Manuel Fernández regenta un restaurante en Malgret de Mar, en Barcelona. Su negocio tendría que tener el cierre echado desde el viernes de la semana pasada como ha ordenado el gobierno catalán para intentar frenar los contagios de coronavirus.

Sin embargo, Manuel, se ha declarado en rebeldía, es el "hostelero insumiso". Asegura que su negocio es su único medio de vida y que va a seguir teniendo su bar abierto, a pesar de las multas.

Dos multas este fin de semana

De hecho ya le han puesto dos multas este fin de semana, multas de 30.000 euros cada una. Él insiste en que mantiene la distancia de seguridad entre las mesas, airea el local, no permite a nadie en barra y que esas normas "yo las comprendo, pero lo que no entiendo es que haya 70, 80 personas dentro de una gran superficie y no cogen el Covid, pero llegan aquí o a cualquier otro lado y si, pero vamos a ver o lo coges en todos lados o no lo coges en ninguno", asegura muy enfadado.

"En un bar si y en un centro comercial no"

"Lo que no puede ser es que me cierres a mí teniendo yo las medidas de seguridad o más que un supermercado... aquí o cerramos todos o no cierra nadie, es lo que yo veo" .

"Que me lo explique el Illa o Don Simón"

Manuel cree que pretenden erradicar un virus que no se va a erradicar en la vida y ahora "en quince días, ¿queréis erradicar un virus más virulento todavía que una gripe normal?" y añade "A mi esto que me lo explique el Illa o Don Simón con su comité científico a ver si me lo explica y me convence y yo cojo y cierro".

Se queja de que nadie le ha dado préstamos ICO y que el ayuntamiento ya le ha cobrado los impuestos en el mes de septiembre, para que ahora, dos semanas después le ordenen el cierre.

