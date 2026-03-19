Los "manteros" de la fotografía, en auge: "Lo que hacemos es ilegal, pero no hacemos daño a nadie"

No van a conocer a nadie por su nombre en el siguiente reportaje. Ninguno de estos fotógrafos clandestinos quiere identificarse. Ni detallar en qué consiste su trabajo, ni lo que obtienen por noche, ni el equipo que manejan. Sí que les diremos que han convertido la plaza más iluminada de Madrid en su lugar de trabajo. Ofreciendo a los turistas, instantáneas dignas de "book". Y es que muchos que se dedican profesionalmente a esto en su país de origen: "Yo era productor de televisión en Ecuador. Soy productor audiovisual".

Lo que hacemos es ilegal, pero no hacemos daño a nadie

En cuanto cae la noche, la Plaza del Callao se ilumina con las pantallas de las marquesinas de los cines y sobre todo, con el icónico cartel de un anuncio de refrescos en el Edificio Capitol. Varios fotógrafos aseguran que "lo que hacemos es ilegal, pero no hacemos daño a nadie. Aquí no hay nadie amateur, todos somos profesionales. Nos ganamos la vida así". Su procedencia es principalmente latinoamericana y los escasos segundos que dedican a respondernos, se interrumpen con miradas furtivas: "ya tengo a la policía encima", lamenta otro de estos cazadores de instantáneas.

Cuatro euros por foto

"Disculpa, pero no puedo contestar", "gracias, pero no, no…" los ocho o diez fotógrafos espontáneos nos regalan una negativa tras otra. En cuanto a los clientes, "no sé lo que me va a cobrar, pero pagaré a gusto si salgo bien", nos dice un joven turista. Otras dos chicas posan con los neones al fondo, dibujando corazones entre ambas manos y sonriendo a las indicaciones del fotógrafo: "Somos de Aranda de Duero. No sé lo que nos cobrará ni cómo nos las hará llegar". Desvelamos la tarifa: cuatro euros por foto. Las sesiones se alargan varios minutos y los equipos que utilizan son de calidad profesional.

Trabajan en equipo: fotógrafo y "jalador"

Algunos trabajan en equipo, con ayudantes. Otra parte importante es el "jalador". Uno de éstos nos responde. Es ingeniero en su país y asegura que se "dedica a llamar a las personas", es decir, a captar a los clientes. Cuantos más "jaladores", más clientes. Y cada fotógrafo cuentas con varios. Un nuevo negocio callejero se asienta ya en Madrid y visto el éxito, nadie duda que llegará a cualquier lugar de España donde abunde el turismo.

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