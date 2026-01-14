El exfotógrafo de Julio Iglesias da credibilidad a las denuncias que le acusan de agresión sexual: "Me lo creo todo"

El nombre de Julio Iglesias da la vuelta al mundo por el estallido de un escándalo sexual. Ha sido una investigación de elDiario.es y Univision Noticias que ha durado tres años la que ha expuesto el testimonio de 15 antiguas trabajadoras del cantante que narran lo que vivieron en las mansiones de Bahamas y República Dominicana de Julio Iglesias.

Las 15 mujeres confiesan que siempre hubo un ambiente tenso, incómodo y jerárquico en la vivienda en de Julio en la que trabajaban. Sin embargo, es el testimonio de dos de ellas el que llama especialmente la atención. Ambas aseguran haber sido víctimas de humillaciones, vejaciones y agresiones sexuales contra su voluntad.

La investigación presenta pruebas que demuestran que, tan solo para conseguir el trabajo, Julio Iglesias habría puesto requisitos muy específicos, como fotos de cuerpo entero de las mujeres o pruebas ginecológicas que demostrasen que no habían controlado ninguna enfermedad de transmisión sexual.

A raíz del estallido de la noticia, gran parte del entorno de Julio Iglesias ha salido en su defensa, creyéndole incapaz de hacer algo así. Sin embargo, también hay voces que se ponen en el otro extremo, como su exfotógrafo, que trabajó con él en su casa de Punta Cana.

"Yo me creo todo lo que están contando estas pobres muchachas", advierte, "ojalá salga toda la porquería que hay alrededor de ese señor".

Según nos cuenta, queda mucho por descubrir de Julio Iglesias, como la relación que tiene realmente con su mujer Miranda Rijnsburger, que "es pantalla", ya que hacen vidas por separado. ¿Se pronunciará próximamente el artista?