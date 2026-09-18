Manuel Galisteo, sobre los migrantes detenidos: "Tienen dos opciones, irse a Marruecos o a una cárcel en la península"

La presión migratoria que sacude a Ceuta ha impactado de lleno en el sistema penitenciario español. El presidente del sindicato de prisiones, Manuel Galisteo, ha denunciado la saturación y los riesgos de seguridad derivados de los últimos asaltos y detenciones en la frontera. En declaraciones en Espejo Público, Galisteo confirmó el alcance del operativo penitenciario: "Hay más de 100, unos 130 más o menos en la prisión de Ceuta y más de 80 se han trasladado al resto de prisiones de España".

El presidente alerta de traslados masivos desde Ceuta a la península: "Se toman la conducción de manera alegre porque pisan suelo en la península". "Se les da dos opciones, irse a una cárcel en España o a Marruecos". Asimismo, el representante sindical alertó de episodios violentos recientes, detallando que "el último incidente fue el miércoles, cuando un migrante agredió a un funcionario de prisiones".

Preocupación por el 'efecto llamada'

Ellos se toman la conducción a la península de manera alegre, contentos, saben que es una medida para pisar la península. Tienen el juicio y, si el juez los pone en libertad, se quedan en la zona donde estaba la prisión, ya sea la de Algeciras, Archidona...".

Al ser preguntado por los cargos penales que pesan sobre los más de 80 internos reubicados en centros de la península, el portavoz sindical precisó la gravedad de los hechos investigados: "Me entero por mis compañeros de delitos contra la libertad sexual, agresiones...".

Respecto al cumplimiento de condenas o la repatriación fuera del país, Galisteo explica: "Eso tiene que venir detallado en el mandamiento judicial, pero sí te puedo decir que de un alto porcentaje de las excarcelaciones a las que se hacen de verdad hay un gran trecho ya que la mayoría no se cumplen".

El perfil de los migrantes en la prisión

Por último, Galisteo comentó las dificultades de convivencia y la conflictividad que se vive a diario en el interior de las cárceles: "El perfil del preso árabe en general es un preso muy complicado, el 70% de los aislamientos en prisiones están ocupados por presos árabes. Nos dan muchos problemas, es un dato totalmente real. Les cuesta mucho adaptarse a las normas españolas", finaliza.

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