Crisis migratoria en Ceuta
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Altercados en el Puerto que se saldan con el ataque al coche de una diputada y un retenido
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Nuevo fin de semana de tensión y altercados en Ceuta. A través de redes sociales se convocaron varios grupos ceutíes para protestar contra la llegada de miembros del colectivo 'Negu Gorriak' (Derecho a Techo). Los convocantes vinculan a este grupo, que llegaba de Pamplona, con la izquierda radical.
'Negu Gorriak' anunció hace varios días que viajaban a la ciudad autónoma para prestar ayuda humanitaria e integrarse en labores de emergencia y observación de las que consideran posibles agresiones contra migrantes.Durante los altercados, varios de los presentes han lanzado huevos y piedras contra al menos un vehículo, que ha tenido que abandonar el entorno del puerto escoltado por la Policía. En el interior del vehículo no viajaban miembros de 'Negu Gorriak' sino que pertenecía a la diputada de la Asamblea ceutí Julia Ferreras.
Según ha explicado Mustafa Ahmed, también diputado en Ceuta, el coche ha quedado destrozado. "Su coche está destrozado. Al pasar por el puerto, los manifestantes la han emprendido a golpes contra el vehículo, lanzándoles de todo tanto a ella como a las dos personas que la acompañaban".
Varias dotaciones de la Policía Nacional, entre ellas de las Unidades de Intervención Policial (UIP), han permanecido en torno al recinto portuario para tratar de impedir posibles nuevas alteraciones del orden público. Durante el operativo al menos un joven ha sido retenido esta tarde e introducido en un vehículo policial para su traslado hasta dependencias de la Policía Nacional para completar su identificación.
Y mientas tanto el riesgo como la sospecha sobre un posible nuevo asalto sigue sobrevolando. Según la embajada de España en Rabat, más de 90.000 jóvenes marroquíes han sido convocados para este miércoles. La amenaza vuelve a estar ahí.
En redes sociales vuelve a circular una nueva convocatoria para el próximo 23 de septiembre, día en el que se celebran las elecciones en Marruecos. Son varios grupos que en total acumulan a más de 90.000 personas animando a dirigirse a la frontera. La entrada masiva del 30 y 31 de julio se gestó de la misma manera.
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Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Albares señala que el Gobierno actúa con prevención ante el llamamiento para entrar a Ceuta
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha señalado que la relación con su homólogo marroquí, Nasser Bourita, es "frecuente" para abordar el retorno de migrantes en el momento que estén preparados los expedientes y evitar nuevas entradas masivas, en referencia a una convocatoria en redes sociales para el 23 de septiembre en la que se llama a cruzar de nuevo a Ceuta.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Más de 1.000 ceutíes hacia la frontera para exigir su protección
Ayer domingo, más de un millar de ceutíes marcharon desde el centro de la ciudad hasta la frontera del Tarajal en una movilización convocada por la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos (FPAV) con el fin de reivindicar la españolidad de Ceuta y reclamar medidas de protección de la frontera ante la crisis migratoria.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Sin incidencias hasta el momento en Melilla
Hasta el momento, este domingo 20 de septiembre no se han registrado incidencias en la frontera de Melilla.
La convocatoria del día 20 había sido difundida previamente a través de las redes sociales en Marruecos, sin que se haya identificado públicamente un organizador oficial.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: El Gobierno refuerza la Guardia Civil en Melilla ante posibles nuevos llamamientos
La delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, ha confirmado que la ciudad autónoma ha recibido dutante los últimos días nuevos refuerzos de la Guardia Civil.
Se trata de unos refuerzos que coinciden con la difusión en redes sociales de llamamientos para organizar nuevos intentos de entrada masiva desde Marruecos los días 20 y 23 de septiembre.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Riesgo y sospecha ante un posible nuevo asalto
Mientras Ceuta supera un nuevo fin de semana de tensión en sus calles, situación que se vive desde el pasado mes de julio cuando miles de migrantes entraron en la ciudad autónoma, el riesgo y sospecha sobre un posible nuevo asalto sigue sobrevolando.
Según la embajada de España en Rabat, más de 90.000 jóvenes marroquíes han sido convocados pasado mañana. La amenaza vuelve a estar ahí.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Así se vivió el altercado desde dentro del coche
Así se ha vivido el momento en el que algunos de los asistentes a la protesta lanzan objetos a un coche pensando que en el interior de ese vehículo viajaban miembros del grupo 'Negu Gorriak'. Sin embargo, en ese coche quien iba era la diputada de la Asamblea de Ceuta Julia Ferreras. El audio que se puede escuchar en este vídeo es tremendo, se percibe el miedo que pasan.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Se refuerza la presencia de la Guardia Civil en Melilla
Coincidiendo con esos nuevos llamamientos en redes sociales de otra posible intentona de entrada la delegada del Gobierno en Melilla ha confirmado que se han recibido nuevos refuerzos de la Guardia Civil.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Marlaska también estará en Ceuta hoy
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska también vuelve hoy a Ceuta para visitar el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), donde se realizan los triajes a los migrantes llegados a finales de julio desde Marruecos para derivarlos a procesos de asilo o de expulsión. Según ha informado Interior tiene previsto visitar, además, distintas unidades de la Policía Nacional y de la Guardia Civil y las dependencias de la Oficina de Asilo y Refugio abiertas en la ciudad autónoma, donde millas de migrantes siguen acampados en las playas.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Feijóo vuelve a Ceuta
Alberto Núñez Feijóo vuelve este lunes a Ceuta con una delegación comunitaria encabezada por el presidente del PP europeo, Manfred Weber, con la intención de "europeizar" la crisis. Este será el cuarto viaje de Feijóo a la ciudad autónoma desde que estallara la crisis.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Nueva convocatoria de entrada desde Marruecos
Vuelve a sobrevolar sobre Ceuta el rumor de una nueva convocatoria de entrada desde Marruecos. Según la embajada de España en Rabat, más de 90.000 jóvenes marroquíes han sido convocados para este miércoles, coincidiendo con las elecciones de Marruecos. La entrada masiva del 30 y 31 de julio se gestó de la misma manera, a través de las redes sociales.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Rompen la luna de un coche
Varios de los presentes han lanzado huevos y piedras contra al menos un vehículo, que ha tenido que abandonar el entorno del puerto escoltado por la Policía. En el interior del vehículo no viajaban miembros de 'Negu Gorriak' sino que pertenecía a la diputada de la Asamblea ceutí Julia Ferreras. Su coche ha quedado destrozado.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: ¿Quiénes son 'Negu Gorriak'?
Es un grupo que iba a llegar desde Pamplona y que los convocantes de las protestas vinculan con la izquierda radical. En los días previos el colectivo anunció su viaje cuyo objetivo dijo que era prestar ayuda humanitaria e integrarse en labores de emergencia y observación de las que consideran posibles agresiones contra migrantes.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Un persona retenida en un coche policial
Buenos días y bienvenido a una nueva jornada de información en directo sobre la crisis migratoria de Ceuta. Nuevo fin de semana de altercados en la ciudad autónoma. Al menos una persona ha sido retenida en un coche policial a raíz de los incidentes registrados a la salida del puerto, donde varias decenas de personas se han concentrado coincidiendo con la supuesta llegada a la ciudad autónoma de integrantes del colectivo 'Negu Gorriak' (Derecho a Techo).
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