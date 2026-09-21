Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Altercados en el Puerto que se saldan con el ataque al coche de una diputada y un retenido

Nuevo fin de semana de tensión y altercados en Ceuta. A través de redes sociales se convocaron varios grupos ceutíes para protestar contra la llegada de miembros del colectivo 'Negu Gorriak' (Derecho a Techo). Los convocantes vinculan a este grupo, que llegaba de Pamplona, con la izquierda radical.

'Negu Gorriak' anunció hace varios días que viajaban a la ciudad autónoma para prestar ayuda humanitaria e integrarse en labores de emergencia y observación de las que consideran posibles agresiones contra migrantes.Durante los altercados, varios de los presentes han lanzado huevos y piedras contra al menos un vehículo, que ha tenido que abandonar el entorno del puerto escoltado por la Policía. En el interior del vehículo no viajaban miembros de 'Negu Gorriak' sino que pertenecía a la diputada de la Asamblea ceutí Julia Ferreras.

Según ha explicado Mustafa Ahmed, también diputado en Ceuta, el coche ha quedado destrozado. "Su coche está destrozado. Al pasar por el puerto, los manifestantes la han emprendido a golpes contra el vehículo, lanzándoles de todo tanto a ella como a las dos personas que la acompañaban".

Varias dotaciones de la Policía Nacional, entre ellas de las Unidades de Intervención Policial (UIP), han permanecido en torno al recinto portuario para tratar de impedir posibles nuevas alteraciones del orden público. Durante el operativo al menos un joven ha sido retenido esta tarde e introducido en un vehículo policial para su traslado hasta dependencias de la Policía Nacional para completar su identificación.

Y mientas tanto el riesgo como la sospecha sobre un posible nuevo asalto sigue sobrevolando. Según la embajada de España en Rabat, más de 90.000 jóvenes marroquíes han sido convocados para este miércoles. La amenaza vuelve a estar ahí.

En redes sociales vuelve a circular una nueva convocatoria para el próximo 23 de septiembre, día en el que se celebran las elecciones en Marruecos. Son varios grupos que en total acumulan a más de 90.000 personas animando a dirigirse a la frontera. La entrada masiva del 30 y 31 de julio se gestó de la misma manera.

Sigue en directo online la última hora de la crisis migratoria en Ceuta.