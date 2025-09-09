Estados Unidos sugiere retirar el visado a Zapatero por su cercanía con Maduro: "¿La señal para el quitavisas?"

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero vuelve a estar en el centro de la polémica en Estados Unidos. El subsecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau, ha deslizado en redes sociales la posibilidad de retirarle el visado por su relación con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Aunque lo hizo en tono irónico, sus palabras se interpretan como una advertencia en el marco de la política de la Administración Trump hacia Caracas.

Landau, considerado como "número dos" del Departamento de Estado, respondió en la red social 'X' a un reportaje del 'Diario de las Américas' que relacionaba a Zapatero con un supuesto plan para garantizar la continuidad del chavismo en el poder. "¿Será esta la señal para el quitavisas?", escribió en español junto a una imagen del superhéroe Batman respondiendo a una 'batiseñal' con la palabra "quitavisas".

El mensaje se entendió como una referencia directa a su capacidad para ordenar la cancelación de permisos de entrada al país. El propio Landau ha convertido esa figura en un personaje recurrente en sus publicaciones. Hace unas semanas compartió una fotografía en la que posaba con una placa identificándose como "El Quitavisas".

No es la primera vez que recurre al humor y a los memes para subrayar la firme postura del Gobierno de Donald Trump contra los simpatizantes de los regímenes de Cuba y Venezuela que viajan o residen en territorio estadounidense.

Declaraciones polémicas de Trump

En junio, por ejemplo, ordenó cancelar la visa de la funcionaria mexicana Melissa Cornejo después de que esta publicara un comentario ofensivo en redes sociales en defensa de las protestas migratorias en Los Ángeles. La decisión se comunicó también con un meme del "Caballero Oscuro", en una estrategia que se ha vuelto habitual en la comunicación digital de altos cargos de la Administración Trump.

La alusión a Zapatero se enmarca en la desconfianza de Washington hacia sus vínculos con Caracas. El expresidente español ha ejercido en los últimos años como mediador en el conflicto político venezolano, aunque la oposición como parte de la comunidad internacional le han reprochado una excesiva cercanía con el chavismo. Para la Administración Trump, que califica al régimen de Maduro como "organización narcoterrorista", esos lazos son motivos de recelo y de especial vigilancia.

Relación entre EE.UU. y España

La polémica también evidencia la distancia creciente entre Washington y parte del entorno del Gobierno español. Aunque la advertencia no va dirigida al Ejecutivo de Pedro Sánchez de manera formal, sí refleja la incomodidad que genera Estados Unidos la figura de Zapatero y su papel en América Latina.

Trump, que ha hecho de las redes sociales una herramienta central de su política exterior, ha recurrido en numerosas ocasiones a imágenes provocadoras. Entre las más comentadas figura un montaje inspirado en la película 'Apocalypse Now', en el que aparece vestido con uniforme militar sobre un paisaje en llamas acompañado del lema: "Amo el olor de las deportaciones en la mañana", en referencia a la operación 'Midway Blitz' contra la inmigración irregular en Chicago.

