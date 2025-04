La mafia de las funerarias: "Pagan entre 300 y 800 euros por cuerpo a los hospitales por quedarse con ellos"

El 40% de los españoles no tiene seguro decesos, algo de lo que se aprovechan las funerarias para captar clientes a las puertas de los propios hospital. En declaraciones a Espejo Público, Manel Monterde, afectado, ha relatado su testimonio.

En 2016 fallece su madre en un hospital de Barcelona. Al salir de la habitación es abordado por una enfermera que "de forma explícita" le dirige a una determinada funeraria. Confundido, él insiste en que prefiere que el entierro lo lleve la misma que hizo el de su padre años antes. "De ninguna manera" son las palabras, que según comenta, le profesa la sanitaria.

"En ese momento esta en shock y accedí. Me dirigí donde me mandaron y allí ya me estaba esperando un funerario que me vendió un ataúd por 4.600 euros". En total, el coste del entierro alcanzó los 8.139 euros. Cuando se recompuso del duelo decidió denunciar esta práctica que parece bastante habitual. Tanto es así, que el programa ha accedido a hablar con un ex propietario de una funeraria que conoce bien este negocio.

"Por un cadáver se está pagando entre 300 y 800 euros"

Aurelio López cuenta como su pequeña empresa fue a pique cuando comenzó a denunciar estas prácticas. "Tuve presiones de todo tipo. En 2015 comenzamos a investigar y la mayoría de los hospitales de Cataluña están implicados". Por dar el aviso de que una persona ha fallecido "se está pagando entre 300 y 800 euros", señala con vehemencia y asegura que las gerencias de los centros son conocedoras de esto: "Antes daban el aviso los camilleros, enfermeras, ahora se han sofisticado y hay directivos implicados. Estamos hablando de corrupción en estado puro".

Dinero a cambio de silencio

Tanto es así que Espejo Público también ha podido hablar con otro afectado que denunció a la funeraria, que según cuenta le estafó, y que le acabó pagando como recompensa por su silencio. El padre de esta persona fallece y, al igual que a Manel, le dirigen a una funeraria concreta que le cobra 5.500 euros por el entierro. "Me cobraron tres transportes y el tratamiento de reconstrucción del cuerpo que no necesitaba mi padre" ha contado a la reportera María Hernando. Cuando decide poner el caso en manos de la justicia recibe la llamada de un abogado con una oferta; aceptar un reembolso parcial de lo que pagó a cambio de olvidarse del tema. "No estamos conformes, solo quiero que no le pase a nadie más pero yo lo hice por mi madre, porque ella había confiado en mí y porque recuperase algo del dinero" sentencia.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.