24 horas, 365 días al año: el sacrificio de los que trabajan en funerarias y hostelería en Navidad

"Lo primero que hago al levantarme por la mañana es leer el periódico. Lo abro por la parte de atrás para ver las esquelas. Lo solemos hacer todos los funerarios". El compostelano José Manuel Rodríguez Castelao, responsable de la Funeraria Apóstol, lleva toda la vida dedicándose al servicio funerario. Él y su familia. "Suele ser un oficio vocacional, de perfil familiar", reconoce.

El trabajo en una funeraria nunca se detiene, y menos en estas fechas. Para ellos, la Navidad, el fin de año y las celebraciones son días comunes, como cualquier otro.2“Cada día puede ser el último para alguien, así que nunca descansamos. Durante estas fiestas, nuestros pensamientos están con las familias que atraviesan momentos difíciles, y debemos estar ahí para organizarlo todo. Celebrar la Navidad o el fin de año no es una opción; la vida sigue, y nuestra labor no entiende de horarios", añade José Manuel, quien reconoce que muchas veces ha tenido que dejar una fiesta familiar o una celebración importante para atender un servicio urgente.

La muerte no entiende de festivos y celebrar la vida suele caer siempre en días no laborables para la mayoría. "Para la mayoría, menos para nosotros", sonríe Alberto Boquete, gerente de La Mansión 1783. Un edificio ubicado el corazón de A Coruña dedicado a eventos, cafetería, cervecería, cocktail bar, que si no para durante el año, en Navidad echa humo.

"Para nosotros, la Navidad es temporada alta. Desde noviembre hemos estado preparando menús, cenas y eventos especiales para las fiestas. La Navidad en la hostelería no es tiempo de descanso, sino de mucho trabajo. La noche más importante, la de Fin de Año, está por llegar, y hasta después de Reyes no vamos a tener descanso", explica Alberto que también enfrenta el trabajo no stop.

La hostelería exige dedicación total, y en estos días las jornadas se extienden al máximo. "Tenemos que reforzar nuestro equipo contratando más personal para ofrecer el mejor servicio posible. La Navidad es un desafío logístico y humano, porque no sólo servimos comida, sino que generamos un ambiente festivo para aquellos que vienen a celebrar, mientras nosotros trabajamos. Y las fiestas las celebramos cuando podemos, no cuando todos los demás lo hacen", asegura.

Para José Manuel y Alberto, la Navidad y el fin de año no son días festivos. La vida y la muerte se entrelazan de manera especial en estos sectores. Ambos celebran la vida a su manera, y aunque sus formas son distintas, su compromiso es el mismo: estar al servicio de los demás, sin importar el día.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.