La madre de la joven que murió tras ser arrollada por un kamikace: "Esto es un asesinato, no un accidente"

Lucía murió en un accidente de tráfico tras ser arrollada. Su coche fue desplazado 86 metros por el vehículo de otro conductor que triplicó la tasa de alcoholemia. La víctima viajaba con su marido y su hija de 2 años.

El conductor triplicaba la tasa de alcoholemia y ha sido condenado por homicidio a dos años de prisión. Pero ni siquiera entrará en la cárcel, porque no tiene antecedentes.

Alicia es la madre de Lucía. Cuenta que su nieta tuvo una fractura de tibia y el marido de su hija lesiones en la espalda. Psicológicamente están destrozados. "Estamos todos muy mal y muy decepcionados con este tema. Sentimos que la justicia nos ha decepcionado totalmente", lamenta.

La persona que iba conduciendo el vehículo que terminó con la vida de Lucía ha demostrado arrepentimiento y ha presentado 60.000 euros para una indemnización. Ha sido condenado por homicidio imprudente que son 4 años de cárcel, el fiscal había pedido 3 y el juez ha determinado que la condena finalmente quede en 2. La madre de la joven no quiere el dinero, si no que el conductor cumpla su pena en la cárcel.

La madre de la fallecida señala que quiere que el conductor vaya a la cárcel. "No nos parece normal que este hombre no vaya a la cárcel. Esto es un asesinato no es un accidente fortuito", apunta.

