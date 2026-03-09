Un economista explica cómo puede afectar la guerra a nuestros bolsillos: "El encarecimiento del petróleo encadena todo"

Más de 30.000 españoles buscan una vía de salida de Oriente Próximo tras el estallido del conflicto armado. Las autoridades han activado un dispositivo para facilitar su retorno en un contexto cada vez más inestable y algunos españoles ya han sido evacuados.

Además del regreso de los españoles, uno de los asuntos que más preocupan en nuestro país es el aumento de precios. La gasolina, por ejemplo, se ha disparado y llenar el depósito nos cuesta hasta 8 euros más.

"Esto encadena todo, no es solo el encarecimiento de la gasolina, sino la subida de los costes del transporte, que repercute en los precios finales", señala . Según nos cuenta, también subirá el gas natural, que afecta a la cocina y a la producción de fertilizantes, que se verá reflejado en una subida de nuestras compras.

Los mercados energéticos están contra las cuerdas ante un conflicto que no hace más que avanzar. Una situación que podría extenderse a más industrias en nuestro país, afectando a nuestra cesta de la compra o, incluso, encareciendo los viajes hasta precios inalcanzables.