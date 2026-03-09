Última hora
Un economista explica cómo puede afectar la guerra a nuestros bolsillos: "El encarecimiento del petróleo encadena todo"
El conflicto ha encarecido los precios del combustible, pero se espera que también afecte a la cesta de la compra o a otros servicios, como los billetes de avión.
Publicidad
Más de 30.000 españoles buscan una vía de salida de Oriente Próximo tras el estallido del conflicto armado. Las autoridades han activado un dispositivo para facilitar su retorno en un contexto cada vez más inestable y algunos españoles ya han sido evacuados.
Además del regreso de los españoles, uno de los asuntos que más preocupan en nuestro país es el aumento de precios. La gasolina, por ejemplo, se ha disparado y llenar el depósito nos cuesta hasta 8 euros más.
"Esto encadena todo, no es solo el encarecimiento de la gasolina, sino la subida de los costes del transporte, que repercute en los precios finales", señala . Según nos cuenta, también subirá el gas natural, que afecta a la cocina y a la producción de fertilizantes, que se verá reflejado en una subida de nuestras compras.
Más Noticias
- Claudio obliga a su hija de 11 años a firmar un contrato para tener su primer móvil
- Hablamos con Lucas tras las palabras de agradecimiento de Andy: "Desde el minuto uno he dicho que yo le sigo queriendo"
- Las palabras de una mujer de 92 años que emocionan a Sonsoles Ónega: "Hay que luchar en la vida mientras estemos en ella"
Los mercados energéticos están contra las cuerdas ante un conflicto que no hace más que avanzar. Una situación que podría extenderse a más industrias en nuestro país, afectando a nuestra cesta de la compra o, incluso, encareciendo los viajes hasta precios inalcanzables.
Publicidad