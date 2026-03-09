¿Hasta dónde subirán el barril y los carburantes? ¿Cómo nos afectará al bolsillo? Hablamos con un experto en inversiones sobre las consecuencias de la guerra de Irán

En el noveno día de conflicto en Irán, las consecuencias económicas crecen para el resto del mundo a unos niveles que no se veían desde la guerra de Ucrania. Una de las consecuencias más evidentes para la economía cotidiana es la subida del precio de los carburantes, que ya se acerca a los dos euros por litro. El barril de BRENT supera ya los 100 dólares, lo cual supone un incremento de 28 dólares por barril desde que comenzó el conflicto.

En concreto, el diésel es el carburante que más crecimiento ha experimentado: antes del comienzo de la guerra, el precio estaba en 1,44€ el litro, hoy está en 1,73€ de media.

El coste de llenar el depósito de un coche diésel ha subido más de 17 euros de media. Pero no solo el carburante enfrenta estos incrementos: el gas es otro de los grandes afectados, pues su precio ha crecido en más de 20 euros el megavatio hora. En los mercados, las bolsas a nivel internacional se ven arrastradas por esas subidas y se desploman.

¿Estamos ante una nueva semana negra en los mercados?

Desde la Bolsa de Madrid, nos ha atendido Ignacio Cantos, director de inversiones ATL CAPITAL, que ha destacado el factor de la incertidumbre para explicar la caída de las bolsas. Según él, hay “mucha incertidumbre alrededor de la duración, el efecto en la economía, el efecto en la inflación” y la consecuencia es que “los mercados se protegen y los inversores venden”.

Respecto al momento en que volverán a la normalidad los precios, el experto en inversiones prevé que hasta que no se acabe el conflicto no volverán los precios anteriores, y ha subrayado que es importante tener en cuenta que “la normalización de la situación siempre tardará un tiempo proporcional al que dure el conflicto”.

¿Qué pasará en Semana Santa?

“Ya sabemos que en Semana Santa siempre tenemos los precios máximos, haya circunstancias agravantes o no. Este año seguramente tocará pagar una gasolina más cara”, ha previsto el experto en inversiones, que ha señalado la práctica que llevan a cabo las grandes petroleras: “compran el petróleo a plazos y ahora mismo están pagando una parte bastante más barata, aunque aprovechan para subir las gasolinas”.

“Los precios del petróleo son un precio muy bajo a pagar a cambio de seguridad”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también se ha pronunciado sobre la subida de los precios de los carburantes. “Es un pequeño fallo, los precios del petróleo son un precio muy bajo a pagar a cambio de seguridad. Solo los tontos pensarían diferente”, ha dicho Trump, que ha añadido que él “ya sabía exactamente lo que iba a pasar”. Respecto a Estados Unidos, el director de inversiones ha querido subrayar que en su caso los índices solo han caído en torno al 1%. “Ellos son independientes energéticamente, aunque luego venden el petróleo a países como España”, ha concluido.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.