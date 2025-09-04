Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Accidente Lisboa

Mabel se salvó de milagro del accidente del funicular de Lisboa: "Mi hija dijo: 'Vamos a esperar al siguiente'"

Una testigo del fatal accidente del funicular Gloria de la capital de Portugal cuenta cómo se salvó por puro azar de no coger el vehículo que se estrelló. La mujer española relata lo que vivieron su hija y ella en Lisboa.

Testigo accidente funicular Lisboa

Publicidad

Andrés Pantoja
Publicado:

La noticia del accidente de funicular de Lisboa la tarde del miércoles irrumpía en todos los informativos. El Gloria es uno de los emblemáticos medios de transporte de la capital lusa, y ahora el protagonista de una de las mayores tragedias que se recuerdan en la ciudad.

Las cifras de víctimas mortales y heridos tras el violento choque del funicular contra un edificio tras perderse el control del vagón y descarrilar, entre los que se encontraban dos ciudadanos de nacionalidad española, variaban la mañana del jueves.

A juzgar por el relato de Mabel, esos números podrían haber sido otros. La mujer se encuentra en Lisboa de turismo junto a su hija y fueron testigos del accidente. Ella misma cuenta como tras el descarrilamiento salieron corriendo del lugar, motivo por el que se ha lesionado la rodilla.

Una casualidad milagrosa, "cuestión de segundos"

"Mi niña y yo íbamos a subir, pero le tengo que dar las gracias a ella", comenzaba explicando la española. La zona de la capital portuguesa es de las más turísticas y el momento del día, las 18:00 horas, hacían que el funicular estuviera "bastante lleno". Precisamente fue eso lo que pudo salvar la vida de Mabel y su hija.

La mujer y su hija escaparon por poco de la tragedia. Ella explica cómo: "Mamá yo no quiero ir de pie, vamos a esperar al siguiente".

En el interior del vehículo accidentado, antes de salir de la parada, cuenta Mabel, iban en torno a una veintena de pasajeros sentados y otros tantos de pie, incluidos varios niños.

"Por esperar al siguiente, nos salvamos", sentencia la afortunada turista española, que hoy afirmaba que estaba sin ánimo ni fuerzas para continuar su viaje por nuestro país vecino.

"Una humareda tremenda y la gente corriendo cuesta abajo"

Mabel describía la escena que presenciaron, el funicular quedaba completamente destrozado, y los escasos minutos que tardaron en llegar los primeros equipos de emergencias, según otros testigos presenciales, se le hicieron infinitamente largos. Finalmente ha destacado un hecho sobrecogedor: "A mi hija le gustan mucho los niños y me ha dicho que no va a poder olvidar los gritos de las criaturas".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Las diferencias del encuentro de Felipe VI con el fiscal general del año pasado con el presente, marcado por la polémica: ¿cambio de actitud?

Antena 3
Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Testigo accidente funicular Lisboa

Mabel se salvó de milagro del accidente del funicular de Lisboa: "Mi hija dijo: 'Vamos a esperar al siguiente'"

Arturo Pérez Reverte en el Hormiguero

Las reacciones a los ataques de Pérez Reverte contra varios políticos: "Deteriora la conversación pública"

Magnesio

Boticaria García nos explica qué hay detrás de la fiebre del magnesio: ¿por qué tanta gente toma suplementos?

reverte Yolanda diaz
Su opinión sobre la vicepresidenta

El zasca de Pérez-Reverte a Yolanda Díaz: "Se suicida sola con dejarla hablar"

Mika, coach de La Voz
Trayectoria

Mika se estrena como coach en La Voz 2025 tras su paso como asesor de Pablo López

Cuca Gamarra sobre el encuentro entre Felipe VI y Álvaro García Ortiz
Cuca Gamarra

Cuca Gamarra, sobre el encuentro entre Felipe VI y Álvaro García Ortiz: "No podemos normalizar lo que es una anomalía democrática"

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular cree que el fiscal general ya no tendría que "ostentar su responsabilidad".

Almudena Cid: “Yo soy muy inocente, a mí me las meten dobladas”
Presenta el ¿quién es quién?

Almudena Cid: “Yo soy muy inocente, a mí me las meten dobladas”

La presentadora del ¿quién es quién? nos explica su sección en Emparejados y revela cómo es ella a la hora de descubrir si alguien la quiere engañar o no.

Cándido Méndez

Cándido Méndez, crítico con Pedro Sánchez por su acusación contra varios jueces: "¡Madre del amor hermoso!"

Los magistrados Villegas y Martín Pallín analizan la presencia del Fiscal General con Felipe VI

Los magistrados Villegas y Martín Pallín analizan la presencia del fiscal general con Felipe VI: "Si tuviera dignidad se quedaría en casa"

Juego de pelotas, mejor estreno de televisión en España en más de 2 años

Juego de pelotas arrolla en su debut con un 18,6% de audiencia, el mejor estreno de televisión en España en más de 2 años

Publicidad