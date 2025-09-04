Mabel se salvó de milagro del accidente del funicular de Lisboa: "Mi hija dijo: 'Vamos a esperar al siguiente'"

La noticia del accidente de funicular de Lisboa la tarde del miércoles irrumpía en todos los informativos. El Gloria es uno de los emblemáticos medios de transporte de la capital lusa, y ahora el protagonista de una de las mayores tragedias que se recuerdan en la ciudad.

Las cifras de víctimas mortales y heridos tras el violento choque del funicular contra un edificio tras perderse el control del vagón y descarrilar, entre los que se encontraban dos ciudadanos de nacionalidad española, variaban la mañana del jueves.

A juzgar por el relato de Mabel, esos números podrían haber sido otros. La mujer se encuentra en Lisboa de turismo junto a su hija y fueron testigos del accidente. Ella misma cuenta como tras el descarrilamiento salieron corriendo del lugar, motivo por el que se ha lesionado la rodilla.

Una casualidad milagrosa, "cuestión de segundos"

"Mi niña y yo íbamos a subir, pero le tengo que dar las gracias a ella", comenzaba explicando la española. La zona de la capital portuguesa es de las más turísticas y el momento del día, las 18:00 horas, hacían que el funicular estuviera "bastante lleno". Precisamente fue eso lo que pudo salvar la vida de Mabel y su hija.

La mujer y su hija escaparon por poco de la tragedia. Ella explica cómo: "Mamá yo no quiero ir de pie, vamos a esperar al siguiente".

En el interior del vehículo accidentado, antes de salir de la parada, cuenta Mabel, iban en torno a una veintena de pasajeros sentados y otros tantos de pie, incluidos varios niños.

"Por esperar al siguiente, nos salvamos", sentencia la afortunada turista española, que hoy afirmaba que estaba sin ánimo ni fuerzas para continuar su viaje por nuestro país vecino.

"Una humareda tremenda y la gente corriendo cuesta abajo"

Mabel describía la escena que presenciaron, el funicular quedaba completamente destrozado, y los escasos minutos que tardaron en llegar los primeros equipos de emergencias, según otros testigos presenciales, se le hicieron infinitamente largos. Finalmente ha destacado un hecho sobrecogedor: "A mi hija le gustan mucho los niños y me ha dicho que no va a poder olvidar los gritos de las criaturas".

