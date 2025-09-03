Al menos 3 muertos y 20 heridos al descarrilar el funicular más popular de Lisboa

Al menos tres personas han muerto y otras 20 han resultado heridos al descarrilar el Ascensor de Gloria, el funicular turístico más popular de Lisboa. La mayoría de los heridos son turistas y tres de ellos están graves.

Según informa EFE, el motivo del descarrilamiento ha sido el vuelco del funicular, y el techo ha quedado completamente aplastado. En la zona se encuentra un amplio despliegue policial y han cerrado el acceso a la zona. También se han desplazado hasta el lugar varios equipos de emergencia con unas veinte ambulancias.

El accidente se ha producido alrededor de las 18:00 horas (17:00 hora peninsular española), y Europa Press recoge que el funicular poseía un cable suelto. No obstante, la Policía Judicial ha acudido para investigar los hechos, según ha informado la cadena de televisión RTP.

Los viandantes, mayoritariamente turistas, se han concentrado alrededor de la zona para conocer los detalles de lo ocurrido. Muchos han sacado sus teléfonos para grabar la situación.

El funicular más icónico del centro de Lisboa

El Ascensor de Gloria (Elevador de Glória) tiene capacidad para 43 personas se trata de un icónico funicular del centro de Lisboa, ya que conecta la plaza de los Restauradores con el Bairro Alto y el mirador de São Pedro de Alcântara, uno de los más visitados de la capital portuguesa. El último descarrilamiento se produjo en mayo de 2018, y el servicio quedó paralizado durante al menos un mes, aunque afortunadamente no dejó ningún herido.

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ha lamentado en un comunicado a través de la web de la presidencia "profundamente" el incidente, "en particular las víctimas mortales y los heridos graves, así como los numerosos heridos leves".

