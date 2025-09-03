VÍDEO: Las impactantes imágenes de cómo ha quedado el funicular tras el descarrilamiento mortal en Lisboa

Tragedia en Lisboa. Al menos 15 personas han muerto al descarrilar un funicular en Lisboa. El siniestro se ha producido minutos antes de las 19:00, en pleno centro. Las imágenes muestran el vagón reventado contra la fachada y una gran columna de humo elevándose sobre la zona.

Testigos relatan a cámara cómo vecinos y transeúntes han corrido para auxiliar a las víctimas hasta la llegada de bomberos y sanitarios. El acceso al interior del vagón ha sido muy complicado por la deformación de la estructura.

A esta hora, se desconocen las causas del descarrilamiento. Las autoridades locales trabajan en la atención a los afectados y en el aseguramiento del área, mientras se recaban datos para la investigación.

