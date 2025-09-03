Publicidad
Accidente mortal
VÍDEO: Las impactantes imágenes de cómo ha quedado el funicular tras el descarrilamiento mortal en Lisboa
Uno de los funiculares más populares de la capital portuguesa se ha estrellado contra un edificio y ha quedado completamente destrozado.
Tragedia en Lisboa. Al menos 15 personas han muerto al descarrilar un funicular en Lisboa. El siniestro se ha producido minutos antes de las 19:00, en pleno centro. Las imágenes muestran el vagón reventado contra la fachada y una gran columna de humo elevándose sobre la zona.
Testigos relatan a cámara cómo vecinos y transeúntes han corrido para auxiliar a las víctimas hasta la llegada de bomberos y sanitarios. El acceso al interior del vagón ha sido muy complicado por la deformación de la estructura.
A esta hora, se desconocen las causas del descarrilamiento. Las autoridades locales trabajan en la atención a los afectados y en el aseguramiento del área, mientras se recaban datos para la investigación.
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com
Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.