Dos españoles heridos en el accidente del clásico funicular Gloria en Lisboa

Uno de los iconos de la capital lusa son sus tranvías o funiculares y uno de los más emblemáticos es precisamente el conocido funicular Gloria, que conecta la parte alta con la parte baja de Lisboa.

El accidente se produjo pocos minutos después de las 18:00 horas del miércoles y apenas tres minutos después llegaron los primeros equipos de emergencias que desplegaron más de una veintena de vehículos terrestres de Bomberos y 62 efectivos. También acudió la Policía Judicial para comenzar la investigación.

La línea accidentada es una de las que conecta el mirador de San Pedro de Alcántara, ubicado en el popular Bairro Alto, con la Plaza de Los Restauradores, en la zona baja de Lisboa con por algunas de las empinadas calles de la capital de Portugal.

El vehículo descarriló por causas que se están investigando aunque las primeras informaciones sugieren que el cable de tracción se rompió. A consecuencia de ello el conductor perdió el control del tranvía, que ganó velocidad y terminó impactando contra un edificio situado en una curva, quedando aplastado. El estado en que quedó el funicular, con la estructura completamente destrozada, ilustra la violencia del impacto, "devastador" según algún testigo.

Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de España han confirmado que dos de los heridos son de nacionalidad española, y por el momento descartan que entre las 15 víctimas mortales se encuentre ningún compatriota: "El Consulado de España en Lisboa está en permanente contacto con las autoridades portuguesas".

A primeras horas de la mañana del jueves, informaciones también con origen en el Ministerio de Exteriores afirman que los dos españoles ya han sido dados de alta.

La mayoría de las personas que viajaban en el funicular - ascensor Gloria, en el momento de la tragedia eran turistas. Según las últimas informaciones, 15 personas han perdido la vida y otras 23 han resultado heridas, 5 de ellas de gravedad.

Pendientes de cualquier actualización de la información de la tragedia y las cifras de víctimas y heridos, Tiago Augusto, portavoz del Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) ha informado en una rueda de prensa celebrada en el lugar de los hechos de lo ocurrido.

Las personas heridas fueron evacuadas a distintos hospitales de la capital portuguesa, hasta el momento 23 heridos. Entre ellos un niño, herido leve, que permanece ingresado en el Hospital Santa María de la capital lusa.

De momento, las autoridades portuguesas no han confirmado la nacionalidad de las víctimas mortales ni han dado detalles sobre la causa oficial de qué causó el descarrilamiento.

