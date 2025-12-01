Las sospechas del padre de una de las menores que se ha quitado la vida en Jaén: "Creemos que hay terceras personas implicadas"

Dos menores de 15 y 16 años han sido encontradas sin vida en un parque de Jaén. La investigación se encuentra bajo secreto de sumario, pero la Policía Nacional informó el sábado de que la muerte de ambas se produjo por suicidio, sin signos aparentes de violencia externa.

Los compañeros de clase de las adolescentes están completamente rotos y aseguran que Rosmed, una de ellas fue víctima de bullying en su anterior instituto, un episodio del que no se habría recuperado y que sus propios padres confirman.

Las familias de las menores están devastadas ante lo ocurrido. En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con Alexander, el padre de Sharit, una de las menores fallecidas, que fue quien se encontró los cuerpos en el parque. "Cuando vi los cuerpos colgados, yo tenía esperanza de que siguiera viva", asegura.

La familia de Sharit sostiene que era una niña muy segura y que no tenía problemas. "Nunca hemos tenido una alerta de que se quisiera suicidar, ha sido muy feliz y no ha sufrido acoso escolar", señala, "creemos que hay terceras personas implicadas, nuestra niña jamás haría algo así".

Según nos cuenta, el mensaje que supuestamente mandó Rosmed a Sharit antes de quitarse la vida también es incoherente: "No creemos que lo escribiera Rosmed, estaban juntas en ese momento". Además, denuncia la falta de iluminación y de la seguridad del parque, donde recientemente se ha suicidado otro hombre y donde han ocurrido varios episodios de violencia sexual.

Los padres de Sharit, rotos de dolor, piden justicia y medidas para que no vuelva a ocurrir algo así. ¿Lograrán esclarecerse los motivos de la muerte de Sharit y Rosmed?