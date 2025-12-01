Antena 3 LogoAntena3
Reacción en Zarzuela al vídeo del rey Juan Carlos I: "No estaban informados, creen que es inoportuno e innecesario"

El rey emérito ha publicado un vídeo apoyando a su hijo y explicando la importancia de sus memorias en este momento. Un hecho que no parece haber sentado bien en Zarzuela.

María Manjavacas

El vídeo de rey emérito que ha lanzado tras la publicación de sus memorias ha generado mucho revuelo. Frente a un fondo virtual en el que ondea una bandera de España, Juan Carlos I justifica la publicación de las memorias y pide apoyo para su hijo Felipe VI.

María Manjavacas, experta en Casa Real, se ha puesto en contacto con la Zarzuela, que asegura que no esperaban ese vídeo. "Creen que es inoportuno e innecesario", señala Manjavacas.

Zarzuela se desentiende del vídeo del rey emérito, del cual asegura que no estaban informados. "No entienden el motivo detrás del vídeo", advierte nuestra colaboradora.

La idea de grabar el vídeo habría sido de unos amigos del rey emérito, que consideran que es una buena forma de promocionar su libro y ganarse la cercanía del pueblo español. ¿Habrá logrado su objetivo o generado el efecto contrario?

