Alerta por la peste porcina africana: "Hace años que estamos pidiendo que se controle la densidad de los jabalíes"

La preocupación por la peste porcina africana se dispara tas la confirmación de la muerte de 14 jabalíes en Cataluña. Lo que comenzó el miércoles con dos jabalíes infectados, primer brote desde hace más de treinta años, se ha convertido en una emergencia que ha obligado a tomar medidas.

La situación es tan grave que se ha procedido al cierre total de las zonas afectadas, algo que no había ocurrido desde hace tres décadas. La peste porcina es una enfermedad muy contagiosa que puede acabar con el 90% de los jabalíes salvajes. Las restricciones afectan actualmente a 64 municipios.

Protección civil advierte del riesgo que supone la movilidad humana, "los jabalíes hacen sus defecaciones donde quieren, usted no se da cuenta, la pisa , se la lleva para casa y si está contaminada, pues está usted contaminado la zona y a los animales que pueda tener en casa"; advierte un agente de Protección Civil.

La UME ha desplegado equipos de emergencia especializados en contaminación biológica para reforzar las tareas de rastreo, limpieza y control del perímetro. Por aire la vigilancia es máxima, varios helicópteros continúan la búsqueda de animales muertos.

Los ganaderos están preocupados, Cataluña con 5.000 granjas porcinas, es uno de los pilares de la producción española, "nos da miedo porque hace años que estamos pidiendo que se controle la densidad de los jabalíes", nos cuenta un ganadero de la zona.

España es el principal proveedor de cerdo de la Unión Europea y el tercero del mundo, "nos afecta mucho porque se han bloqueado todas las exportaciones y nos encontramos con unos límites que no sabemos como abordar", nos cuenta Jordi ganadero.

El gobierno, la Generalitat y el sector porcino permanecen reunidos para tomar más medidas.

