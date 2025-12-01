Preocupación por la propagación de la peste porcina
Alerta por la peste porcina africana: "Hace años que estamos pidiendo que se controle la densidad de los jabalíes"
La alerta por la peste porcina africana se dispara en Cataluña tras confirmarse 14 jabalíes muertos en Collserola, obligando al cierre total del parque . Hay restricciones que afectan ya a 64 municipios mientras el sector porcino teme un gran impacto económico.
Publicidad
La preocupación por la peste porcina africana se dispara tas la confirmación de la muerte de 14 jabalíes en Cataluña. Lo que comenzó el miércoles con dos jabalíes infectados, primer brote desde hace más de treinta años, se ha convertido en una emergencia que ha obligado a tomar medidas.
La situación es tan grave que se ha procedido al cierre total de las zonas afectadas, algo que no había ocurrido desde hace tres décadas. La peste porcina es una enfermedad muy contagiosa que puede acabar con el 90% de los jabalíes salvajes. Las restricciones afectan actualmente a 64 municipios.
Protección civil advierte del riesgo que supone la movilidad humana, "los jabalíes hacen sus defecaciones donde quieren, usted no se da cuenta, la pisa , se la lleva para casa y si está contaminada, pues está usted contaminado la zona y a los animales que pueda tener en casa"; advierte un agente de Protección Civil.
La UME ha desplegado equipos de emergencia especializados en contaminación biológica para reforzar las tareas de rastreo, limpieza y control del perímetro. Por aire la vigilancia es máxima, varios helicópteros continúan la búsqueda de animales muertos.
Los ganaderos están preocupados, Cataluña con 5.000 granjas porcinas, es uno de los pilares de la producción española, "nos da miedo porque hace años que estamos pidiendo que se controle la densidad de los jabalíes", nos cuenta un ganadero de la zona.
España es el principal proveedor de cerdo de la Unión Europea y el tercero del mundo, "nos afecta mucho porque se han bloqueado todas las exportaciones y nos encontramos con unos límites que no sabemos como abordar", nos cuenta Jordi ganadero.
El gobierno, la Generalitat y el sector porcino permanecen reunidos para tomar más medidas.
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Más Noticias
- Eva Millán, sobre la muerte de Lady Di: "Si no llega a ser por la entrevista en la BBC, probablemente Diana estaría viva"
- La explicación de un psiquiatra sobre los suicidios colectivos como el de las niñas de Jaén: "Es posible que la que estaba más depresiva haya convencido a la otra"
- Albert Rivera: "El Gobierno está en KO técnico, es un sistema colapsado por la corrupción y la falta de mayorías"
Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.
Publicidad